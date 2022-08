L’ancien maire de NYC de Blasio se rend à Harvard en tant que chargé de cours

NEW YORK (AP) – L’ancien maire de New York, Bill de Blasio, se rendra à Harvard cet automne en tant que chargé de cours dans les écoles de gouvernement et de santé publique de l’université.

De Blasio, un démocrate qui a été maire de 2014 à 2021, participera à “une variété de discussions, d’événements et de programmes” à l’Institute of Politics de la Harvard Kennedy School et enseignera des cours sur le leadership et le service public à la Harvard TH Chan School of Public Health, ont annoncé mercredi les écoles dans des annonces séparées.

Kim Janey, l’ancien maire par intérim de Boston, sera également membre de l’école de santé publique.

“Nous sommes ravis d’accueillir le maire de Blasio et le maire Janey sur le campus en tant que Menschel Senior Leadership Fellows”, a déclaré la doyenne Michelle A. Williams.

Williams a déclaré que les deux responsables étaient aux prises avec des crises de santé publique, notamment le COVID-19, l’itinérance et l’épidémie d’opioïdes.

“Leurs idées et leur mentorat seront extrêmement utiles aux étudiants qui aspirent à une charge publique, ainsi qu’à ceux qui cherchent à diriger dans d’autres secteurs”, a-t-elle déclaré.

À l’Institut de politique, de Blasio sera rejoint par d’autres boursiers, dont l’ancien Premier ministre suédois Stefan Löfven.

Setti Warren, directeur par intérim de l’institut, a déclaré que “les décennies d’expérience de de Blasio dans le gouvernement local, les agences fédérales, les campagnes nationales et la gestion de la plus grande ville du pays fourniront des informations inestimables à nos étudiants et à la communauté de Harvard”.

De Blasio, qui a grandi dans le Massachusetts et est un fan inconditionnel des Red Sox de Boston, a été empêché par la limitation des mandats de briguer un troisième mandat de quatre ans en tant que maire.

Après une campagne infructueuse pour l’investiture présidentielle démocrate de 2020, de Blasio a flirté cette année avec la candidature au poste de gouverneur de New York et a ensuite organisé une brève course pour un district du Congrès qui comprend sa maison de Brooklyn. L’ancien procureur fédéral et avocat de la destitution de Trump, Daniel Goldman, a obtenu la nomination démocrate pour ce siège lors d’une primaire mardi.

Karen Matthews, Associated Press