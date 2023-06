L’ancien maire de New York de Blasio condamné à payer 475 000 $ pour avoir détourné des fonds publics lors de l’échec de l’offre à la Maison Blanche

NEW YORK (AP) – L’ancien maire de New York, Bill de Blasio, a été condamné jeudi à payer 475 000 $ par un comité d’éthique de la ville qui a découvert qu’il avait abusé des fonds publics pour un service de sécurité de la police lors de l’échec de sa candidature présidentielle.

La lourde amende est la plus importante jamais infligée par le Conseil des conflits d’intérêts de New York, clôturant une enquête d’un an sur l’utilisation par le maire de deux mandats de l’argent des contribuables pour couvrir les frais de voyage des agents du NYPD qui l’accompagnaient lors d’arrêts de campagne à travers le pays.

En vertu de la décision, qu’il a juré de faire appel, de Blasio, un démocrate, sera contraint de rembourser à la ville les 320 000 $ dépensés pour les vols, les hôtels, les repas et les voitures de location des officiers pendant la campagne de quatre mois. Il devra également payer une amende de 25 000 $ pour chacun des 31 voyages hors de l’État du service de sécurité, soit 155 000 $.

L’ordonnance a été rendue par le président de la Commission des conflits d’intérêts, Milton Williams, qui a conclu que de Blasio avait « manifestement violé » l’interdiction de la ville d’utiliser les ressources publiques pour faire avancer une campagne politique. De Blasio a été informé de cette règle avant sa campagne, mais « a ignoré les conseils du Conseil », a écrit Williams dans sa décision.

Dans un communiqué, un avocat de de Blasio, Andrew G. Celli Jr., a qualifié la décision de « téméraire et arbitraire », arguant que les récents actes de violence politique ont souligné les besoins de sécurité des fonctionnaires.

« À la suite de l’insurrection du 6 janvier, des fusillades contre les membres du Congrès Giffords et Scalise, et des menaces quasi quotidiennes dirigées contre les dirigeants locaux à travers le pays, l’action du COIB (Comité des conflits d’intérêts) – qui cherche à accabler les élus avec des coûts de sécurité qui que la ville supporte correctement depuis des décennies – est dangereux, au-delà de la portée de ses pouvoirs et illégal », a-t-il écrit.

De Blasio a déjà fait face à des allégations d’utilisation abusive de ses détails de sécurité. Des mois avant de quitter ses fonctions en 2021, un rapport du département d’enquête de la ville a révélé qu’il traitait les officiers comme un «service de conciergerie», les utilisant pour déplacer sa fille dans un appartement et transporter son fils à l’université.

De Blasio a consulté le Conseil des conflits d’intérêts au sujet des coûts de sa sécurité avant d’annoncer sa campagne présidentielle en mai 2019. On lui a dit que les salaires des officiers du NYPD seraient couverts, mais que tous les autres coûts associés à leur voyage ne le seraient pas, dit le conseil.

Lors d’entretiens avec des enquêteurs, de Blasio a déclaré qu’il « n’avait pas une compréhension claire à 100% » des directives et « a suggéré que c’était un problème que d’autres devaient résoudre », selon Kevin Casey, un juge de droit administratif qui a recommandé l’amende. imposées par la Commission des conflits d’intérêts.

Casey a accusé de Blasio d’avoir fait preuve d’une « indifférence délibérée » envers le comité d’éthique de la ville, puis d’avoir blâmé ses propres employés pour l’erreur.

« Il est troublant qu’au cours de son entretien avec le DOI (Department of Investigation), le répondant ait tenté à plusieurs reprises de rejeter la faute sur ses avocats et son personnel de campagne, tout en ne reconnaissant pas sa responsabilité personnelle de respecter la loi », a écrit Casey.

Dans une interview avec le New York Magazine publiée plus tôt cette semaine, de Blasio a décrit sa candidature à la Maison Blanche comme une erreur.

« Je pense que mes valeurs étaient les bonnes valeurs, et je pense que j’avais quelque chose à offrir, mais ce n’était pas juste à plusieurs niveaux », a-t-il déclaré. « Je pense que je suis entré dans un endroit d’entêtement extrême et de vision tunnel. »

Jake Offenhartz, Associated Press