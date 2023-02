L’ancien maire de Kelowna, Basran, a devancé son successeur Dyas dans les dépenses électorales

Cannan a dépensé le plus dans la campagne des conseillers à 29 000 $

Des documents d’Elections BC montrent que le maire de Kelowna, Tom Dyas, a dépensé 10 000 $ de moins que Colin Basran pour remporter le fauteuil de maire.

Dyas a dépensé 85 651,79 $ contre 95 603,25 $ pour Basran. Chacun a été autorisé à dépenser 95 665,33 $ en vertu des règles d’Elections BC.

Les membres du conseil de Kelowna ont dépensé ce qui suit pour leurs campagnes :

Ron Cannan 29 002,02 $;

Loyal Wooldridge 24 336,33 $;

Mohini Singh 18 577,76 $;

Gord Lovegrove 17 085,27 $;

Luke Stack 7 706,90 $;

Maxine DeHart 5 092,92 $;

Rick Webber 2 333,32 $;

Charlie Hodge 1 393,99 $.

Cannan a déjà siégé au conseil de 1996 à 2005, tandis que Lovegrove et Webber purgent leur premier mandat.

