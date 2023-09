L’ancien maire de Chicago mange des fruits de mer de Fukushima au milieu de la panique liée aux eaux usées nucléaires : « Nous allons tous les manger »

L’ambassadeur américain au Japon, Rahm Emanuel, a mangé des fruits de mer pour soutenir l’industrie de la pêche locale de Fukushima, alors que la Chine et la Corée du Sud continuent de protester contre le rejet des eaux usées nucléaires traitées, qui, selon Emanuel, n’était guère plus qu’une coercition économique.

« Si l’une des qualités de rigueur scientifique, de coopération internationale et de transparence totale avait été adoptée par la Chine pendant la crise du COVID, des vies auraient été sauvées », a déclaré Emanuel aux journalistes lors d’un rassemblement de presse dans un supermarché.

« Si le président Xi a confiance dans tous les poissons qui viennent de Chine à proximité de ses centrales nucléaires, lorsque Poutine viendra lui rendre visite, il pourra l’y emmener manger », a-t-il également réprimandé.

Emanuel, ancien maire de Chicago, s’est rendu dans la ville de Soma, dans la préfecture de Fukushima, après le lancement du plan de rejet des eaux usées, qui, selon les experts, prendra des décennies.

Les États-Unis mettent en garde contre le retour de l’EI alors que les critiques accusent Assad en Syrie d’attiser les tensions « ethniques »

Les autorités japonaises ont poursuivi ce plan afin de libérer de l’espace pour des installations supplémentaires nécessaires au déclassement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi après sa triple fusion en 2011, suite à un tremblement de terre et un tsunami.

L’usine continue de produire des eaux usées puisque les débris de combustible fondus restent dans le réacteur et nécessitent donc un refroidissement constant. Ce n’est qu’après l’enlèvement des matériaux que l’usine peut cesser de produire des eaux usées, qu’elle a traitées pour limiter sa dangerosité et conservées sur place dans des réservoirs qui occupent tout l’espace disponible.

Le tritium s’est infiltré dans les eaux souterraines de Fukushima depuis 2013, mais depuis lors, la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) pompe les eaux souterraines contaminées chaque année.

CE QUE JE VAIS DE VOIR À TAÏWAN EST LA CLÉ POUR ARRÊTER UNE INVASION CHINOIS

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a assisté jeudi à un déjeuner-réunion avec trois de ses ministres, qui ont tous consommé des fruits de mer et du riz provenant de Fukushima afin d’écarter les inquiétudes concernant la sécurité alimentaire de la région.

« Il est important de démontrer une sécurité fondée sur des preuves scientifiques et de diffuser résolument (les informations) à l’intérieur et à l’extérieur du Japon », a déclaré le ministre de l’Economie et de l’Industrie, Yasutoshi Nishimura, aux journalistes.

Pékin a immédiatement interdit toutes les importations de fruits de mer japonais après l’annonce par Tokyo du projet de rejeter les eaux usées de la centrale nucléaire, qui avaient été fortement diluées avec de l’eau de mer avant d’être rejetées. Les Sud-Coréens ont condamné ce projet et les pêcheurs japonais craignent que ce rejet rende leurs produits indésirables pendant des décennies, ce qui aurait de graves conséquences sur leur activité.

L’Américain DENIS BLOQUE LES VENTES DE PUCES AU MOYEN-ORIENT

Emanuel a souligné le soutien des États-Unis au plan japonais et a ajouté qu’il espérait que les États-Unis soutiendraient Tokyo s’il devait déposer une plainte officielle auprès de l’Organisation mondiale du commerce concernant l’interdiction par la Chine des importations de produits de la mer.

En plus de son déjeuner avec le maire de Soma, Emanuel a acheté du poisson au supermarché, qu’il a dit qu’il servirait à ses enfants lorsqu’ils lui rendraient visite ce week-end. Il a acheté des fruits, de la plie, du bar et d’autres produits, tous provenant de Fukushima.

« Nous allons tous le manger », a-t-il déclaré à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique lors de son voyage de retour à Tokyo. « En tant que père, si je pense qu’il y a un problème, je ne le réglerai pas. »

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

Au rythme actuel des rejets, l’usine devrait déverser environ 31 200 tonnes d’eau traitée d’ici fin mars 2024, ne libérant que 10 des 1 000 réservoirs de l’usine puisqu’elle continue de produire des eaux usées. Les autorités estiment que 30 % des réservoirs se videront d’ici la fin de la première décennie, et que le rythme s’accélérera également au cours de cette période.

Reuters et Associated Press ont contribué à ce rapport.