L’ancien magnat de la cryptographie Sam Bankman-Fried n’a pas dépensé judicieusement à mi-parcours

Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG en disgrâce de l’échange de crypto-monnaie effondré FTX, a un autre titre de gloire: il était le deuxième donateur individuel des démocrates en 2022 après George Soros, selon les données d’OpenSecrets. Malgré cela, les démocrates ne regretteront peut-être pas beaucoup sa philanthropie maintenant que sa fortune a disparu.

En mai, Bankman-Fried s’est engagé à donner jusqu’à 1 milliard de dollars aux démocrates jusqu’en 2024, mais il est ensuite revenu sur ces commentaires, disant à Politico qu’ils étaient “stupides”. Maintenant, au milieu des récentes révélations sur le bilan incroyablement troublant de FTX et alors qu’il dépose le bilan du chapitre 11, il n’est pas clair s’il a fait cette déclaration parce qu’il ne pouvait pas se permettre de donner plus, malgré le fait qu’on pensait autrefois qu’il valait 16 milliards de dollars. .

Les contributions réelles de Bankman-Fried aux démocrates au cours du cycle 2022 ont totalisé environ 36 millions de dollars, une fraction de ce qui avait été initialement promis, selon les données d’OpenSecrets. Ces dons ont été principalement effectués pendant les primaires, ses contributions semblant s’arrêter vers juin. Bien qu’il ait dit que sa raison de faire un don était de faire progresser la prévention de la pandémie, il a également fait un don à des PAC à tendance conservatrice qui soutiennent les intérêts cryptographiques.

Cela inclut le Fonds des conservateurs de l’Alabama – qui a soutenu la républicaine Katie Britt, dont la campagne a accepté des dons en crypto – et Heartland Resurgence, qui a soutenu le sénateur républicain John Boozman de l’Arkansas. Boozman a co-rédigé une législation visant à placer les marchés de la cryptographie sous la tutelle de la Commodity Futures Trading Commission, qui est largement considérée dans l’industrie comme étant un régulateur plus favorable que la Securities and Exchange Commission, mieux financée. (À la suite de l’effondrement de FTX, le sénateur a déclaré qu’il devrait revoir le libellé du projet de loi.)

La majeure partie des dons de Bankman-Fried est toutefois allée au PAC Protect Our Future, qui a soutenu 25 candidats axés sur la prévention de la pandémie cette année. Jusqu’à présent, la plupart ont remporté leurs courses. Parmi ces candidats figuraient la représentante Abigail Spanberger (D-VA), qui a remporté une campagne de réélection difficile dans un district phare, et Maxwell Frost, qui représentera la Floride en tant que premier membre de la génération Z du Congrès.

Mais une grande partie de ces fonds Protect Our Future ont été dépensés pour une seule primaire démocrate dans un district concurrentiel de l’Oregon, et d’une manière qui a peut-être désavantagé le démocrate qui a remporté de justesse une bataille acharnée pour le siège. Cela signifie que Bankman-Fried n’a pas eu beaucoup d’influence sur la solide performance globale des démocrates à mi-mandat, malgré les nombreux millions qu’il a investis.

La chute de Bankman-Fried n’est pas une tragédie pour les démocrates

Bankman-Fried était le principal donateur de Protect Our Future, et le PAC a dépensé une grande partie de son argent, plus de 11 millions de dollars, pour faire avancer le démocrate Carrick Flynn et écraser son principal adversaire, la représentante d’État Andrea Salinas, dans le 6e district de l’Oregon. C’est plus que les 5,2 millions de dollars que Bankman-Fried a dépensés en 2020 pour soutenir Joe Biden, faisant de lui le deuxième donateur individuel du président après l’ancien maire de New York Michael Bloomberg.

D’autres groupes démocrates auxquels Bankman-Fried a fait don, y compris House Majority PAC, ont également soutenu Flynn dans la primaire. Cela a provoqué l’indignation de toute la liste des candidats démocrates à la course, qui ont publié une déclaration commune en avril la qualifiant de “gifle à tous les électeurs et bénévoles démocrates de l’Oregon”.

Le curriculum vitae de Flynn donne un indice sur les raisons pour lesquelles Bankman-Fried a cherché à investir autant en lui. Pendant des années, Flynn a travaillé pour une organisation qui tente de prévenir les menaces potentielles posées par l’intelligence artificielle, un élément clé de «l’altruisme efficace» – un mouvement axé sur l’optimisation des dons de bienfaisance. Bankman-Fried est l’un des acolytes les plus en vue du mouvement, maintenant à son détriment. Flynn a ensuite travaillé sur l’élaboration d’une politique pour lutter contre Covid-19. et lorsqu’il a parlé avec Vox de sa candidature, Flynn a déclaré: “ma première priorité est la prévention de la pandémie”, l’un des principaux problèmes de Bankman-Fried. (Disclosure: Future Perfect, la verticale inspirée de l’altruisme efficace de Vox, a reçu une subvention en 2022 de Building a Stronger Future, la fondation familiale Bankman-Frieds.)

En fin de compte, Flynn a perdu sa primaire avec une marge à deux chiffres, malgré le fait que l’investissement de Protect Our Future en lui en a fait la cinquième course House la plus chère cette année. Avant le jour du scrutin, le rapport politique de Cook a évalué le siège, qui a été nouvellement créé lors du redécoupage, comme un tirage au sort. Il a fallu près d’une semaine à l’Associated Press pour appeler la course, et Salinas a finalement prévalu d’un peu plus de 2 points de pourcentage sur le candidat républicain Mike Erickson.

Cela soulève la question de savoir si Bankman-Fried, bien qu’obsédé par l’efficacité de ses dons, a mal dépensé son argent. Ces fonds auraient pu aider, par exemple, des candidats en difficulté à New York, où les pertes démocrates ont sans doute coûté au parti le contrôle de la Chambre.

En fait, les près d’un million de dollars que Protect Our Future a dépensés pour attaquer Salinas lors de la primaire ont peut-être rendu les élections générales plus compétitives qu’elles ne l’auraient été autrement. Le PAC a diffusé une publicité sur Facebook en mai qui qualifiait Salinas de “lobbyiste d’une société accusée d’avoir fait grimper les prix des médicaments”, même si elle a voté pour une législation visant à réduire les prix des médicaments dans la maison d’État.

Peut-être que dans les cycles futurs, Bankman-Fried aurait fait un don différent. Mais sur la base des résultats de ce cycle, il se peut que les démocrates ne ratent pas nécessairement la fortune de Bankman-Fried, qui est tombée à zéro en quelques jours. Et certains d’entre eux – dont les sens. Kirsten Gillibrand (D-NY) et Dick Durbin (D-IL) ainsi que le représentant Chuy Garcia (D-IL) – se sont déjà engagés à faire don de tous les fonds de campagne non dépensés qu’ils ont reçus de Bankman- Fried à la charité.