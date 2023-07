L’ancien lutteur de la WWE Darren Drozdov est décédé à 54 ans

L’ancien lutteur de la WWE, Darren Drozdov, est décédé le vendredi 30 juin à l’âge de 54 ans. La WWE a partagé la triste nouvelle avec les fans alors que l’un des artistes doués sur le ring de l’histoire de la société est décédé de causes naturelles.

Avant de rejoindre la WWE, Drozdov s’est également essayé au football américain alors qu’il pratiquait ce sport à l’Université du Maryland avant de passer dans la NFL avec les Jets de New York, les Eagles de Philadelphie et les Broncos de Denver.

« Nous sommes tristes de partager que notre bien-aimé Darren est décédé ce matin de causes naturelles. Il n’y a pas de mots pour exprimer le profond sentiment de perte et de tristesse que nous ressentons en ce moment », a déclaré Drozdov dans un communiqué.

Drozdov faisait partie de certains des scénarios très intéressants des années 1990 – la Légion du Destin faisant équipe avec Animal et ses vignettes Droz’s World.

Dans un malheureux accident sur le ring, Drozdov s’est blessé en 1999, ce qui l’a rendu tétraplégique. Néanmoins, Droz a maintenu un état d’esprit de championnat et a vécu chaque jour au maximum, même s’il n’a pas pu bouger du cou au cours des 24 dernières années.

« Nous avons vécu ce voyage avec lui au cours des 24 dernières années. Nous avons toujours été là dans les bons comme dans les mauvais moments et lui avons offert notre amour inconditionnel. Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à tous. Tous ses fans, coéquipiers, collègues et amis pour tout l’amour et le soutien qu’il a reçus au fil des ans. Vous lui avez tous donné un sens, un but et une raison de vivre. Il aimait chacun d’entre vous et chérissait les conversations, les notes et les lettres qu’il recevait. Sa foi en l’humanité n’a jamais faibli, alors sachez que malgré tout l’amour que vous lui avez montré, il vous a aimé en retour », indique le communiqué.

La famille a remercié la WWE d’avoir traité Drozdov comme une famille et l’a aidé avec le traitement au fil des ans.

«Nous voudrions également remercier la WWE de l’avoir traité comme une famille, et pour tout leur amour, leur soutien et leur intensification pour s’assurer que Darren a toujours eu les soins et le traitement appropriés nécessaires pour vivre dans son état au cours des 24 dernières années, » précise la famille.