Les fans de CORONATION Street sont convaincus que l’ex-Lucas Kempton de Carla Connor deviendra obsédé par elle et la soumettra à une épreuve de traque.

La femme d’affaires – qui est interprétée par l’actrice Alison King dans le feuilleton ITV – a été choquée lorsque la vieille flamme Lucas est arrivée sur les pavés le mois dernier.

📺 Suivre notre spoiler de savons blog en direct pour plus de nouvelles et de potins sur EastEnders, Coronation Street et Emmerdale…

Il est venu dans l’usine cherchant à utiliser Underworld pour un nouveau contrat important pour son nouveau bureau du nord – bien qu’il soit de l’autre côté des pennines.

Lucas a ensuite demandé à Carla de passer un sale week-end et a essayé de la convaincre que ce serait une erreur pour elle de rester avec l’alcoolique Peter Barlow.

Au début, il semblait que Carla allait partir avec Lucas mais au dernier moment elle a changé d’avis.

Revenant à Peter, elle a insisté sur le fait qu’il n’était pas trop tard – mais il a été confirmé que Lucas reviendrait bientôt sur les pavés.

Et l’acteur Glen Wallace fera plusieurs apparitions au cours des prochains mois.

Les fans sont maintenant convaincus que Lucas ne sera pas aussi bon qu’il est apparu pour la première fois.

Ils sont sûrs qu’il se révélera être un harceleur obsédé par Carla et qui la soumettra à une terrible épreuve.

L’un d’eux a écrit: «Ce Lucas devient apparemment obsédé par Carla pendant des mois et deviendra très harceleur ou quelque chose comme ça.

«Peut-être qu’ils pourraient avoir sa rechute après cela, je veux dire que la psychose peut être déclenchée par n’importe quelle forme de traumatisme, y compris quelque chose comme le harcèlement criminel.»

Une seconde a déclaré: «Je préférerais Lucas et Carla ensemble, mais il est censé devenir obsédé par elle. juste une autre situation Tony Gordon / Frank Foster à nouveau.

Carla Connor interroge Peter Barlow sur le sang sur son pull avant d’essayer de le laver avec de l’eau de Javel

Un autre a ajouté: «Les meilleurs partenariats masculins de Carla étaient avec les hommes d’affaires comme Paul, Tony, Frank (évidemment jusqu’à ce qu’ils tournent tous mal).

«Elle travaille mieux quand elle est avec un homme fort et ambitieux et qu’ils travaillent en équipe. Pas quand elle doit prendre les devants et soutenir quelqu’un de plus faible qu’elle (Nick, Peter).

«Et je pense vraiment que Lucas pourrait remplir ce type de rôle.»