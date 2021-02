GAINESVILLE, Floride: la Floride a décroché dimanche l’un des transferts les plus convoités du pays, un remplacement probable pour l’ailier serré étoile Kyle Pitts.

L’ancien vedette du LSU, Arik Gilbert, s’est engagé envers les Gators sur Twitter, affirmant que «c’est la meilleure situation pour moi et je suis ravi de rejoindre la famille.

Gilbert de 6 pieds 5 pouces et 253 livres, un espoir de cinq étoiles et le bout serré n ° 1 de la classe de recrutement 2020, a laissé les Tigers avec deux matchs à jouer en saison régulière 2020. Il est susceptible d’obtenir une éligibilité immédiate en vertu des règles de transfert assouplies de la NCAA.

Le natif de Marietta, en Géorgie, a capté 35 passes pour 368 verges et deux touchés avant de se retirer. Il est rentré chez lui après une défaite de 55-17 contre l’Alabama début décembre et a laissé la porte ouverte pour retourner à Baton Rogue. Mais il s’est retrouvé dans le portail des transferts et clairement sur le radar de l’entraîneur Dan Mullen.

Pitts a quitté l’école après sa saison junior record, qui comprenait 43 réceptions pour 770 verges et 12 touchés ainsi qu’une 10e place au vote pour le trophée Heisman. Pitts devrait être l’un des 10 premiers choix du repêchage de la NFL en avril.

Gilbert jouera probablement un rôle de premier plan en Floride, qui a également perdu le quart Kyle Trask et les receveurs Trevon Grimes et Kadarius Toney. À tout le moins, il rivalisera avec Keon Zipperer pour le temps de jeu cet automne.

Gilbert est la deuxième ancienne recrue cinq étoiles à être transférée à Gainesville ces derniers mois, rejoignant le demi-offensif de Clemson Demarkus Bowman.

Mullen a trouvé un énorme succès sur le marché des transferts au cours de ses trois années avec les Gators, avec Grimes (Ohio State), son collègue receveur Van Jefferson (Ole Miss), le passeur Jon Greenard (Louisville) et le garde Stewart Reese (Mississippi State) menant le façon. Mullen a également le demi-offensif de Miami Lorenzo Lingard, le receveur de Penn State Justin Shorter et le secondeur de Géorgie Brenton Cox, trois anciennes recrues cinq étoiles sur la liste et prêts à assumer des rôles plus importants en 2021.

