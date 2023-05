L’ancien lobbyiste des 49ers témoigne avoir reçu un rapport divulgué illégalement sur l’influence politique de l’équipe

SAN FRANCISCO (AP) – L’ancien lobbyiste en chef des 49ers de San Francisco a témoigné qu’un conseiller municipal de la Silicon Valley avait illégalement divulgué un rapport confidentiel critiquant l’influence politique de l’équipe, a-t-on rapporté vendredi.

Rahul Chandhok a déclaré à un grand jury pénal le 21 mars que le membre du conseil municipal de Santa Clara, Anthony Becker, lui avait envoyé numériquement le rapport – qui a été rédigé par un grand jury civil – en octobre dernier, a rapporté le San Francisco Chronicle après avoir examiné une transcription de son témoignage.

Les procureurs accusent Becker d’avoir fourni le rapport secret à Chandhok et à un média local avant sa publication officielle, puis d’avoir menti au grand jury à ce sujet.

Il a plaidé non coupable d’un chef d’accusation de parjure sous serment et d’un chef d’accusation de manquement volontaire à ses devoirs. Il pourrait encourir jusqu’à quatre ans de prison d’État s’il est reconnu coupable.

Les 49ers jouent au Levi’s Stadium de Santa Clara, à environ 55 kilomètres au sud de San Francisco. Santa Clara est propriétaire du stade et le loue à l’équipe, et les deux parties se disputent depuis des années à cause de plaintes éthiques et de différends juridiques.

Les procureurs du comté de Santa Clara ont déclaré que l’équipe de football avait financé la carrière politique de Becker en dépensant au moins 3,2 millions de dollars par le biais de comités de dépenses indépendants pour sa course gagnante au conseil municipal de 2020 et une candidature ratée à la mairie l’année dernière.

Le rapport du grand jury civil, intitulé « Conduite antisportive : conseil municipal de Santa Clara », a allégué que les membres du conseil votaient régulièrement « d’une manière favorable aux 49ers ».

Dans son témoignage, Chandhok a déclaré que Becker lui avait envoyé une copie du rapport quatre jours avant qu’il ne soit rendu public et un mois avant l’élection du maire, a indiqué le Chronicle.

Chandhok a déclaré qu’il avait alors commencé à travailler pour atténuer l’impact du rapport.

Suite à la couverture médiatique du rapport, Chandhok l’a attaqué comme « un travail de hache politique choquant » dans une déclaration qui alléguait également que les grands jurés civils qui l’avaient publié étaient corrompus et avaient rendu public où ils vivaient et adoraient, a déclaré le Chronicle.

« Les 49ers se sont engagés à être un membre positif et contributeur de notre communauté », a déclaré l’équipe vendredi dans un communiqué. « Comme les transcriptions sont liées à une affaire juridique en cours, nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires pour le moment. »

