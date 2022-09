L’ancien législateur de l’Alaska Kohring décède dans un accident de voiture

JUNEAU, Alaska (AP) – Victor Kohring, un ancien législateur de l’Alaska qui a été pris dans un scandale de corruption qui a secoué l’Assemblée législative de l’État il y a plus de 15 ans, est décédé dans un accident de voiture.

Les soldats de l’État de l’Alaska ont déclaré que Kohring, 64 ans, de Wasilla, conduisait une camionnette qui est entrée en collision frontale avec un semi-camion “après avoir traversé la ligne médiane pour des raisons inconnues” sur la Glenn Highway au nord de Palmer mardi soir.

Le conducteur du camion n’a pas été blessé, a déclaré Austin McDaniel, porte-parole des soldats. Il n’avait pas immédiatement plus d’informations à fournir sur les circonstances entourant la collision.

Une autopsie était prévue.

Kohring, qui était un représentant de l’État et président d’un comité spécial sur le pétrole et le gaz, faisait partie des personnes prises dans le scandale de la corruption. Il a été reconnu coupable en 2007 d’accusations de corruption et condamné à 3 ans et demi de prison.

Une cour d’appel a par la suite annulé la condamnation et ordonné un nouveau procès, citant des éléments retenus par l’accusation. En 2011, Kohring a plaidé coupable dans le cadre d’un accord de plaidoyer pour une accusation de complot en vue de commettre des pots-de-vin. Il a été condamné à la peine déjà purgée.

The Associated Press