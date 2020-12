La Grande-Bretagne a étendu les droits de résidence à jusqu’à 3 millions de Hongkongais éligibles aux passeports nationaux britanniques d’outre-mer, leur permettant d’y vivre et de travailler pendant cinq ans.

La Grande-Bretagne a également suivi les États-Unis, l’Australie et le Canada en suspendant les accords d’extradition avec Hong Kong, une ville de 7,5 millions d’habitants qui est devenue une région administrative spéciale de Chine en 1997 après que la Grande-Bretagne a repris le contrôle du territoire. à Pékin, qui lui a promis son autonomie. entreprise locale depuis 50 ans.

Hui est arrivé mardi au Danemark « pour changer la position du gouvernement danois », a déclaré Thomas Rohden, président de la Danish China Critical Society, qui a organisé son voyage. Hui, un ancien législateur de Hong Kong, a pu récupérer son passeport et son visa du gouvernement après avoir reçu une invitation des législateurs danois.

«Quand j’ai commencé la politique, je n’avais jamais imaginé qu’un jour je pourrais être emprisonné, mais la démocratie est fragile et il est du devoir de tous les démocrates du monde entier de rester ensemble en temps de crise. J’appelle les pays européens comme le Danemark à suivre les traces de la Grande-Bretagne et à donner aux manifestants à Hong Kong un refuge contre la terreur du PCC », a-t-il dit.

«Tous les politiciens du monde entier doivent s’unir pour la démocratie et faire face à la réalité de la situation à Hong Kong. Si les démocraties ne tiennent pas ensemble, nous tomberons ensemble », a déclaré Hui.

Depuis le début des manifestations en juin 2019, la police de Hong Kong a procédé à plus de 10000 arrestations.

Parmi les personnalités pro-démocratie qui ont été arrêtées figurent les militants Joshua Wong et Agnes Chow, ainsi que le magnat des médias Jimmy Lai, un ardent défenseur de la démocratie. Hui a été arrêté en mai pour un incident au Conseil législatif où il a laissé tomber une plante pourrie et a tenté de l’expulser du corps au président.

Des militants ont accusé le gouvernement de Hong Kong et le gouvernement central chinois de Pékin de resserrer le contrôle sur la région semi-autonome en réponse aux demandes de plus de démocratie. Ils disent que les autorités détruisent l’autonomie promise à la ville, un centre financier mondial avec plus de libertés que la Chine continentale.