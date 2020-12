Valery Giscard d’Estaing, le président de la France de 1974 à 1981 devenu champion de l’intégration européenne, est décédé mercredi. Il avait 94 ans.

Le bureau de Giscard d’Estaing a déclaré qu’il était décédé dans sa maison familiale dans la région du Loir-et-Cher, dans le centre de la France, après avoir contracté le COVID-19.

« Conformément à ses souhaits, ses funérailles auront lieu dans la plus stricte confidentialité », a indiqué son bureau.

Giscard d’Estaing a été hospitalisé le mois dernier pour des problèmes cardiaques, mais est resté vigoureux jusqu’à un âge avancé.

Dans une interview de janvier 2020 avec l’Associated Press, il a montré une poignée de main ferme et un œil vif, racontant les détails de ses réunions en tant que président français dans les années 1970 avec le président américain de l’époque Jimmy Carter et le dirigeant égyptien de l’époque Anwar Sadat, dont les photos ornaient son bureau. des murs.

Il a écrit l’article de la charte de l’UE qui a permis au Brexit de se produire – la brève mesure qui permet à un État membre de quitter le bloc.

A la veille du départ de la Grande-Bretagne cette année, Giscard a déclaré à AP que c’était un « pas en arrière » géopolitiquement, mais qu’il avait une vision à long terme. « Nous avons fonctionné sans la Grande-Bretagne pendant les premières années de l’Union européenne … Nous allons donc redécouvrir une situation que nous connaissons déjà. »

Né en Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale, Giscard d’Estaing a contribué à libérer Paris des nazis lors de la prochaine guerre mondiale, puis a jeté les bases de l’euro partagé et a aidé à intégrer la Grande-Bretagne dans ce qui est devenu l’UE dans les années 1970.

En voyant partir les Britanniques, « je ressens un grand regret », a-t-il déclaré.

Il est resté résolument optimiste dans le projet européen, prévoyant que l’UE et l’euro rebondiraient et deviendraient progressivement plus forts et plus grands malgré les défis de la perte d’un membre majeur.

Lorsqu’il a pris ses fonctions en 1974, Giscard d’Estaing a commencé comme le modèle d’un président français moderne, un conservateur avec des vues libérales sur les questions sociales.

L’avortement et le divorce par consentement mutuel ont été légalisés sous son terme, et il a réduit l’âge de la majorité de 21 à 18 ans.

Il jouait de l’accordéon dans les quartiers populaires. Un matin de Noël, il a invité quatre éboueurs de passage à déjeuner au palais présidentiel.

Il a perdu sa candidature à la réélection en 1981 au profit du socialiste François Mitterrand.

Né en 1926 à Coblence, en Allemagne, où son père était directeur financier de l’administration d’occupation française après la Première Guerre mondiale, il a grandi avec une vision paneuropéenne. Après avoir rejoint la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, il a ensuite vu l’Allemagne comme commandant de char dans l’armée française en 1944.

En 1952, il épouse Anne-AymoneIt de Brantes, fille d’un comte et héritière d’une fortune d’acier. Ils ont eu quatre enfants: Valérie-Anne, Louis, Henri et Jacinte.

Le jeune Giscard d’Estaing a étudié au prestigieux Polytechnical Institute puis à l’élite National School of Administration, avant de maîtriser l’économie à Oxford.

Le président Charles de Gaulle l’a nommé ministre des Finances à l’âge de 36 ans.

Après sa défaite à l’élection présidentielle de 1981, il s’est temporairement retiré de la politique.

Il a ensuite trouvé une seconde vocation dans l’Union européenne. Il a travaillé à la rédaction d’une Constitution européenne qui a été officiellement présentée en 2004, mais rejetée par les électeurs français et néerlandais. Cependant, il a ouvert la voie à l’adoption du traité sur l’Union européenne en 2007.

À 83 ans, il a publié un roman d’amour intitulé « La princesse et le président », qui, selon lui, était basé sur la princesse Diana, avec qui il a dit avoir discuté d’écrire une histoire d’amour.

Interrogé sur la nature de leur relation, il a répondu seulement: « N’exagérons pas. Je la connaissais un peu dans un climat de relation confidentielle. Elle avait besoin de communiquer. »

Plus tôt cette année, un journaliste allemand a accusé Giscard de l’avoir attrapée à plusieurs reprises lors d’une interview et a déposé une plainte pour agression sexuelle auprès des procureurs de Paris. L’avocat français de Giscard a déclaré que l’ancien président de 94 ans « ne garde aucun souvenir » de l’incident.

L’ancien président français François Hollande a rendu hommage à «un homme d’État qui avait choisi de s’ouvrir au monde et pensait que l’Europe était une condition pour que la France soit plus grande».

Le prédécesseur de Hollande, Nicolas Sarkozy, a exprimé sa « profonde tristesse ». Giscard d’Estaing « a rendu la France fière », a-t-il dit.