L’ancien leader d’Iron Maiden, Paul Di’Anno, est décédé à 66 ans

Paul Di’Anno, qui a dirigé les deux premiers albums d’Iron Maiden, est décédé à l’âge de 66 ans. confirmé par son labelMusique de conquête. Aucune cause immédiate n’a été annoncée.

« Bien qu’il ait été troublé par de graves problèmes de santé ces dernières années qui l’ont contraint à se produire en fauteuil roulant, Paul a continué à divertir ses fans à travers le monde, accumulant plus de 100 concerts depuis 2023 », a déclaré Conquest Music dans un communiqué. déclaration officielle.

Le premier album rétrospectif de carrière de Di’Anno, intitulé Le livre de la bêteest sorti en septembre, mettant en lumière les enregistrements réalisés depuis qu’il a quitté Iron Maiden. Un prochain documentaire sur sa vie était serait en préparation avec le producteur Wes Orshoski, qui a également réalisé les années 2010 Lemmy à propos du défunt leader de Motorhead.

« Conquest Music est fier d’avoir Paul Di’Anno dans notre famille d’artistes », a ajouté le label, « et demande à sa légion de fans de lever un verre à sa mémoire. »

Né Paul Andrews le 17 mai 1958 à Chingford, dans l’est de Londres, Di’Anno a chanté dans plusieurs groupes de rock britanniques lorsqu’il était adolescent. Il rejoint Iron Maiden en 1977, en remplacement de l’ancien chanteur éphémère Dennis Wilcock, date à laquelle il adopte également le nom de scène Di’Anno.

Avec Di’Anno à la barre, Iron Maiden sort son premier album éponyme en 1980. Combinant habilement métal, punk et rock progressif, Fille de fer a influencé d’innombrables groupes au cours des décennies suivantes, tandis que des chansons comme « Iron Maiden », « Sanctuary », « Running Free » et « Phantom of the Opera » sont devenues les préférées des fans et des incontournables des playlists. Iron Maiden a rapidement suivi ses débuts éponymes avec ceux de 1981 Tueurs.

La deuxième sortie de Di’Anno a présenté une production plus costaude (avec la permission de Martin Birch) et des structures de chansons encore plus labyrinthiques. « Murders in the Rue Morgue » et la chanson titre comptent parmi les mini-épopées les plus anciennes et les plus prometteuses du groupe, tandis que « Wrathchild », urgent et plein d’accroche, présente l’un des hurlements de gratte-ciel les plus emblématiques de Di’Anno – préfigurant la direction Iron Maiden prendrait avec son successeur Bruce Dickinson.

Regardez Iron Maiden interpréter « Wrathchild » avec Paul Di’Anno

Pourquoi Iron Maiden s’est-il séparé de Paul Di’Anno ?

Bien qu’il ait innové en matière artistique avec Tueursle mandat de Di’Anno dans Iron Maiden prendrait fin peu de temps après la sortie de l’album. Des frictions sont apparues entre Di’Anno et d’autres membres du groupe lors de la tournée qui a suivi l’album, en particulier avec le bassiste et chef d’orchestre Steve Harris. Après plusieurs concerts annulés et performances vocales jugées médiocres par ses camarades du groupe, Di’Anno a joué son dernier concert avec Iron Maiden le 10 septembre 1981 à Copenhague, au Danemark, et a été rapidement démis de ses fonctions.

En six semaines, le groupe reprend la route avec Dickinson, et la sortie de Le nombre de la bête en mars 1982, Iron Maiden est devenu un mastodonte mondial du metal. Avec le recul, Di’Anno reconnaît que ses camarades du groupe ont fait le bon choix.

« Je ne leur reproche pas de s’être débarrassés de moi », a-t-il déclaré. Marteau en métal en 2020. « Évidemment, le groupe était le bébé de Steve, mais j’aurais aimé pouvoir contribuer davantage. Au bout d’un moment, cela m’a déprimé. Au final, je ne pouvais plus me donner à 100 pour cent à Maiden et ce n’était pas le cas. juste envers le groupe, les fans ou envers moi-même. »

Di’Anno a également démenti les informations selon lesquelles il aurait été licencié pour sa consommation excessive de drogue, bien qu’il ait précédemment admis avoir sniffé de la cocaïne « sans arrêt, 24 heures sur 24 » pendant cette période. « J’ai quitté Iron Maiden parce qu’ils se tournaient vers le heavy metal, et Iron Maiden est une machine à gagner de l’argent, et je m’en fous », a-t-il déclaré. rappelé en 2013. « Il ne s’agissait pas de drogue. Ce n’était rien de tout cela. »

Il a rapidement ajouté : « Mais tu dois prendre des drogues quand tu es avec Iron Maiden parce qu’elles sont tellement ennuyeuses. Et les seules drogues étaient l’aspirine, parce que Steve… un putain de mal de tête. »

Regardez Iron Maiden interpréter « Women In Uniform » avec Paul Di’Anno

Qu’a fait Paul Di’Anno après Iron Maiden ?

Après son licenciement d’Iron Maiden, Di’Anno a lancé et participé à plusieurs projets de courte durée au cours de la décennie suivante, notamment le groupe éponyme Di’Anno, Gogmagog, Battlezone et le groupe pré-New Wave du heavy metal britannique Praying Mantis, qui a apprécié une brève renaissance en 1990. Il a fondé et dirigé le groupe Killers pendant une grande partie des années 90 et brièvement au début des années 2000, et il a continué à se produire et à sortir des albums en tant qu’artiste solo jusqu’au 21e siècle.

La vie personnelle de Di’Anno était pleine de problèmes juridiques et de santé. En 2011, il a plaidé coupable à neuf chefs d’accusation de fraude aux prestations totalisant plus de 45 000 £ et a été condamné à neuf mois de prison, dont il en a purgé deux. Il a été confronté à une septicémie presque mortelle en 2015, qui l’a conduit à l’hôpital pendant huit mois.

Il a attrapé le SARM à deux reprises au cours de ses hospitalisations, ce qui a contraint Di’Anno à reporter une opération prévue au genou. À cette époque, il a également subi une intervention chirurgicale pour retirer « un abcès entièrement infecté et de la taille d’un ballon de rugby ».

En 2022, Di’Anno a commencé à recevoir des traitements de drainage lymphatique à Zagreb, en Croatie, pour se préparer à une autre série d’opérations au genou, notamment l’installation d’un os sur mesure destiné à lui permettre de marcher à nouveau après avoir été en fauteuil roulant pendant sept ans. . Au milieu de ces traitements, Di’Anno est également revenu sur scène après six ans d’absence, livrant un ensemble de 12 chansons composées en grande partie de reprises de Maiden à Zagreb en mai 2022.

Écoutez la version de Paul Di’Anno de « Le Fantôme de l’Opéra »

Paul Di’Anno a-t-il déjà retrouvé Iron Maiden

La performance de Di’Anno a coïncidé avec le coup d’envoi de la tournée d’Iron Maiden à Zagreb, et il a retrouvé Harris dans les coulisses pour la première fois depuis environ 30 ans. Peu de temps après, Iron Maiden s’est arrangé pour couvrir les frais médicaux de Di’anno, la cerise sur le gâteau de retrouvailles déjà douces. « C’était assez émouvant », a déclaré Di’Anno au Voix métal. « En fait, cela a marqué toute mon année. C’était fantastique. »

Iron Maiden atteindrait des hauteurs stratosphériques après le départ de Di’Anno. Pourtant, leurs deux premiers albums sont considérés comme des pierres angulaires du genre et sont restés à la fois appréciés des fans du monde entier et vantés par d’autres musiciens de métal comme des influences majeures.

« Les deux albums que j’ai réalisés avec le groupe ont été déterminants [to the metal genre] », a déclaré Di’Anno Marteau en métal en 2020. « Plus tard dans ma vie, quand j’ai rencontré Metallica, Pantera et Sépulture et ils m’ont dit que ces albums les avaient amenés à se lancer dans la musique, cela m’a rendu incroyablement fier. »

Une réunion en préparation depuis des décennies a eu lieu quelques mois seulement avant la mort de Di’Anno alors qu’il était finalement présenté à Dickinson.

