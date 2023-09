L’ancien leader des Proud Boys, Enrique Tarrio, risque d’être condamné lors de l’attaque du Capitole le 6 janvier.

WASHINGTON (AP) — L’ancien président national des Proud Boys, Enrique Tarrio, sera condamné mardi pour un complot visant à attaquer le Capitole américain dans une tentative ratée d’arrêter le transfert du pouvoir présidentiel après la défaite de Donald Trump aux élections de 2020.

Tarrio sera le dernier leader des Proud Boys reconnu coupable de complot séditieux lors de l’attaque du 6 janvier 2021 à recevoir sa punition. Trois camarades des Proud Boys reconnus coupables par un jury de Washington de l’accusation de sédition rarement utilisée ont été condamnés la semaine dernière à des peines de prison allant de 15 à 18 ans.

Le ministère de la Justice souhaite que Tarrio, 39 ans, passe plus de trois décennies en prison, le décrivant comme le chef d’un complot visant à recourir à la violence pour briser la pierre angulaire de la démocratie américaine et renverser la victoire électorale de Joe Biden, un démocrate. contre Trump, le républicain sortant.

Tarrio, qui est enfermé depuis son arrestation en mars 2022, a comparu devant le tribunal dans un uniforme orange de prison et s’est entretenu tranquillement avec ses avocats alors que l’audience commençait au palais de justice fédéral de Washington.

Le juge de district américain Timothy Kelly, qui a été nommé à la magistrature par Trump, a convenu avec les procureurs que le cas de Tarrio pourrait être puni comme « terrorisme » – augmentant ainsi la peine recommandée selon les directives fédérales. Mais les juges disposent d’un large pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils infligent des sanctions, et Kelly a finalement condamné les coaccusés de Tarrio à des peines de prison bien plus courtes que celles demandées par les procureurs.

Tarrio n’était pas à Washington le 6 janvier – il a été arrêté deux jours plus tôt dans une affaire distincte – mais les procureurs affirment qu’il a contribué à déclencher et à encourager la violence qui a stupéfié le monde et interrompu la certification par le Congrès de la victoire électorale de Biden.

Le procureur Conor Mulroe a déclaré au juge que les Proud Boys étaient dangereusement près de réussir leur complot visant à empêcher le transfert du pouvoir présidentiel – et a noté que « cela n’exigeait ni fusils ni explosifs ».

« Il y avait une possibilité très réelle que nous nous réveillions le 7 janvier dans une véritable crise constitutionnelle », a déclaré Mulroe, avec « 300 millions d’Américains n’ayant aucune idée de qui serait le prochain président ni de la façon dont il serait décidé. »

Le procureur a exhorté le juge à veiller à ce que « les conséquences soient parfaitement claires pour quiconque pourrait être mécontent des résultats de 2024, 2028, 2032 ou de toute élection future, aussi longtemps que cette affaire restera dans les mémoires ».

Ethan Nordean, qui selon les procureurs était le leader des Proud Boys sur le terrain le 6 janvier, a été condamné à 18 ans de prison, égalant ainsi le record de la peine la plus longue dans l’attaque. Les procureurs avaient demandé 27 ans de prison pour Nordean, qui était président de la section des Proud Boys de la région de Seattle.

Le fondateur des Oath Keepers, Stewart Rhodes, reconnu coupable de complot séditieux dans une autre affaire, a été condamné en mai à 18 ans de prison. Les procureurs, qui recherchaient 25 ans de prison contre Rhodes, font appel de sa condamnation et des sanctions infligées à d’autres membres de sa milice antigouvernementale.

Les avocats des Proud Boys nient l’existence d’un quelconque complot visant à attaquer le Capitole ou à arrêter le transfert du pouvoir présidentiel.

La défense n’a pas demandé au juge plus de 15 ans de prison, arguant que leur client ne devrait pas être puni aussi sévèrement que Rhodes, le gardien du serment, qui était présent sur le terrain du Capitole le 6 janvier. Les avocats de Tarrio l’ont décrit comme un « clavier ». ninja » qui était enclin à « dire des conneries », mais n’avait aucune intention de renverser le gouvernement.

« Mon client n’est pas un terroriste », a déclaré l’avocat Sabino Jauregui. « Mon client est un patriote égaré. »

La police a arrêté Tarrio à Washington le 4 janvier 2021, accusé d’avoir dégradé une bannière Black Lives Matter lors d’un précédent rassemblement dans la capitale nationale, mais les forces de l’ordre ont déclaré plus tard qu’il avait été arrêté en partie en raison d’inquiétudes concernant le risque de troubles pendant cette période. l’attestation. Il s’est conformé à l’ordre du juge de quitter la ville après son arrestation.

Le 6 janvier, des dizaines de dirigeants, membres et associés des Proud Boys ont été parmi les premiers émeutiers à pénétrer dans le Capitole. L’assaut de la foule a submergé la police, forcé les législateurs à fuir les étages de la Chambre et du Sénat et perturbé la session conjointe du Congrès pour certifier la victoire de Biden.

L’épine dorsale de la cause du gouvernement était constituée de centaines de messages échangés par les Proud Boys dans les jours précédant le 6 janvier. Alors que les Proud Boys envahissaient le Capitole, Tarrio les encourageait de loin, écrivant sur les réseaux sociaux : « Faites ce qui doit être fait. » Plus tard dans la journée, lors d’une discussion de groupe cryptée des Proud Boys, quelqu’un leur a demandé ce qu’ils devaient faire ensuite. Tarrio a répondu : « Refais-le. »

« Ne vous y trompez pas », a écrit Tarrio dans un autre message. « Nous avons fait ça. »

____

Richer a rapporté de Boston.

Michael Kunzelman, Lindsay Whitehurst et Alanna Durkin Richer, Associated Press