L’ancien leader des Proud Boys, Enrique Tarrio, écope de 22 ans de prison pour son rôle dans l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain

L’ancien leader des Proud Boys, Enrique Tarrio, a été condamné mardi à 22 ans de prison, la peine la plus longue prononcée jusqu’à présent dans le cadre de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Tarrio a été reconnu coupable en mai de plusieurs chefs d’accusation, notamment de complot séditieux – un crime impliquant une tentative de « renverser, renverser ou détruire par la force le gouvernement des États-Unis » – pour son rôle dans la planification de la prise du Capitole, lorsque des milliers de partisans de Donald Trump a tenté d’empêcher le Congrès de certifier l’élection que le président sortant a faussement affirmé être truquée.

Les procureurs fédéraux avaient requis une peine de 33 ans de prison.

Tarrio n’était pas à Washington le jour des violences parce qu’un autre juge lui avait ordonné de rester en dehors de Washington. Les procureurs ont déclaré qu’il avait aidé à diriger l’attaque depuis Baltimore.

Tarrio, 39 ans, a plaidé pour la clémence, qualifiant le 6 janvier d’« embarras national » et s’excusant auprès des policiers qui ont défendu le Capitole et des législateurs qui ont fui dans la peur.

« S’il vous plaît, faites-moi preuve de pitié », a-t-il dit, ajoutant : « Je vous demande de ne pas me prendre la quarantaine. »

Trois autres membres du groupe d’extrême droite – qui ont été reconnus coupables du même chef d’accusation de sédition rarement utilisé – ont été condamnés la semaine dernière à des peines de prison allant de 15 à 18 ans. L’homme qui a fondé la milice d’extrême droite Oath Keepers a également été reconnu coupable de complot séditieux. Un ancien membre des Proud Boys a été acquitté de l’accusation.

Voici un aperçu des autres hommes condamnés et de leurs peines :

Ethan Nordéen

Ethan Nordean, membre de Proud Boy, a été qualifié par les prosecteurs de « leader incontesté du groupe sur le terrain » pendant l’émeute. Il a également été reconnu coupable de complot séditieux et condamné à 18 ans de prison. (Carolyn Kaster/Associated Press)

Nordean a été désigné lors de son procès par les procureurs comme le « leader incontesté des Proud Boys sur le terrain », le 6 janvier. Il a été reconnu coupable de complot séditieux.

Selon des documents judiciaires, Nordean a conduit un groupe de près de 200 hommes vers le Capitole américain, puis s’est placé devant la foule et a aidé à démolir une clôture, permettant aux émeutiers de se précipiter sur le terrain et d’affronter la police.

Nordean a déclaré au juge qu’il considérait désormais le 6 janvier comme une « tragédie complète et totale ».

Les procureurs avaient requis une peine de 27 ans de prison ; on lui a donné 18 ans.

Stewart Rhodes

Stewart Rhodes, fondateur de la milice Oath Keepers, en juin 2017. Rhodes a été reconnu coupable de complot séditieux et également condamné à 18 ans de prison. (Susan Walsh/Associated Press)

Rhodes est un avocat formé à Yale et un ancien parachutiste de l’armée américaine. Il a également fondé les Oath Keepers en 2009. Il porte un cache-œil depuis qu’il s’est accidentellement tiré une balle dans le visage avec son propre pistolet.

Rhodes a été reconnu coupable, dans une affaire distincte de celle des Proud Boys, de complot séditieux en relation avec l’attaque du 6 janvier, ainsi que d’entrave à une procédure officielle et de falsification de documents.

Il a été condamné en mai à 18 ans de prison. Les procureurs, qui réclamaient 25 ans de prison, font appel de la sentence.

Joseph Biggs

Joseph Biggs, membre des Proud Boys, le 6 janvier 2021. Il a été reconnu coupable de complot séditieux et condamné à 17 ans de prison. (Jim Urquhart/Reuters)

L’ancien membre des Proud Boys a été reconnu coupable de complot séditieux, entre autres accusations graves, et a été condamné à 17 ans de prison.

Les procureurs avaient fait valoir que Tarrio avait choisi Biggs et Nordean pour diriger le groupe sur le terrain en son absence. Ils ont déclaré que Biggs était l’un des principaux instigateurs des violences qui se sont déroulées ce jour-là, utilisant un mégaphone pour diriger les émeutiers dans un chant « À qui appartient le Capitole ? Notre Capitole ! selon un dossier judiciaire.

Ils ont poursuivi en disant que Biggs avait démoli les clôtures et escaladé les échafaudages avant d’entrer dans le Capitole.

Avant sa condamnation, il a déclaré au juge qu’il avait « raté ce jour-là », mais a insisté sur le fait qu’il n’était « pas un terroriste ».

Les procureurs avaient requis une peine de 33 ans de prison, arguant que Biggs et ses coaccusés « se sont intentionnellement positionnés à l’avant-garde de la violence politique dans ce pays ».

REGARDER | Vidéo de la police des violences au Capitole : La police de Capitol Hill publie des images de caméra corporelle de l’attaque de Washington Les enquêteurs du FBI continuent de rechercher des indices sur l’assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier, notamment sur l’identité de l’identité de l’auteur des bombes artisanales.

Zachary Rehl

Zachary Rehl, membre des Proud Boys, se dirige vers le Capitole américain le 6 janvier. Le juge a lu ce qu’il a qualifié de textes « effrayants » écrits par Zehl lors de sa condamnation, avant de lui infliger une peine de 15 ans. (Carolyn Kaster/Associated Press)

Rehl, un autre leader des Proud Boys, a été condamné aux côtés de Biggs à 15 ans. années.

Les procureurs ont déclaré qu’il avait été vu sur vidéo en train de pulvériser un produit chimique irritant sur des agents des forces de l’ordre à l’extérieur du Capitole le 6 janvier, et qu’il avait conduit au moins trois autres hommes dans le Capitole et dans le bureau d’un sénateur, où il fumait et posait pour des photos tout en affichant le Fier. Geste de la main des garçons.

Lors de sa détermination de la peine, le juge de district américain Timothy Kelly, nommé par Trump, a lu certains des messages « effrayants » que Rehl a envoyés après le 6 janvier, dont un, a déclaré le juge, qui disait : « Tout le monde aurait dû se présenter armé et prendre les armes. pays dans le bon sens.

Kelly secoua la tête et dit: « Je veux dire, mon Dieu. »

Rehl a déclaré au juge qu’il regrettait profondément d’être au Capitole ce jour-là. « Les politiciens ont commencé à répandre des mensonges sur les élections, et je suis tombé dans le piège », a-t-il déclaré.

Dominique Pezzola

Dominic Pezzola, au centre, avec un bouclier de police, est vu devant la salle du Sénat à l’intérieur du Capitole, le 6 janvier. L’ancien membre des Proud Boys a été condamné à 10 ans de prison. (Manuel Balce Ceneta/Associated Press)

Pezzola était le seul membre des Proud Boys accusé de complot séditieux qui a été acquitté de l’accusation. Il a cependant été reconnu coupable de plusieurs autres crimes, notamment entrave à une procédure officielle et agression contre la police.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un leader du groupe, les procureurs ont soutenu que la recrue relativement récente était « un fantassin enthousiaste ».

Pezzola a brisé une fenêtre avec le bouclier d’un policier lorsque le Capitole a été percé pour la première fois, permettant à d’autres émeutiers de pénétrer dans le bâtiment. Il a ensuite filmé une « vidéo de célébration » avec un cigare à l’intérieur du bâtiment, ont indiqué les procureurs.

Il a été condamné à 10 ans de prison.

Selon le ministère américain de la Justiceplus de 1 000 personnes ont été inculpées en lien avec l’attaque du 6 janvier.