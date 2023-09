L’ancien leader des Proud Boys écope de 22 ans de prison pour l’attaque du Capitole le 6 janvier

WASHINGTON-

L’ancien leader des Proud Boys, Enrique Tarrio, a été condamné mardi à 22 ans de prison pour avoir orchestré un complot raté visant à maintenir Donald Trump au pouvoir après la défaite républicaine aux élections de 2020, couronnant l’affaire avec la peine la plus sévère jamais infligée au Capitole américain. attaque.

Tarrio, 39 ans, a plaidé pour la clémence avant que le juge n’impose une peine de prison dépassant les peines de 18 ans infligées au fondateur des Oath Keepers Stewart Rhodes et à l’ancien leader des Proud Boys Ethan Nordean pour complot séditieux et autres condamnations découlant du 6 janvier 2021. , émeute.

Tarrio, qui dirigeait le groupe néofaciste alors qu’il devenait une force dans les cercles républicains traditionnels, a baissé la tête après l’imposition de la sentence, puis a redressé les épaules. Il a levé la main et a fait un geste en « V » avec ses doigts alors qu’il était conduit hors de la salle d’audience en tenue orange de prison.

Sa condamnation intervient alors que le ministère américain de la Justice se prépare à traduire Trump en justice dans le même palais de justice de Washington, pour des accusations selon lesquelles le président de l’époque avait comploté illégalement pour s’accrocher à un pouvoir dont il savait qu’il avait été dépossédé par les électeurs.

Prenant la parole avant que la sentence ne soit prononcée, Tarrio a qualifié le 6 janvier d’« embarras national » et a présenté ses excuses aux policiers qui ont défendu le Capitole et aux législateurs qui ont fui dans la peur. Sa voix s’est brisée lorsqu’il a déclaré qu’il avait laissé tomber sa famille et juré qu’il en avait fini avec la politique.

« Je ne suis pas un fanatique politique. Faire du mal ou modifier les résultats des élections n’était pas mon objectif », a déclaré Tarrio. « S’il vous plaît, faites-moi preuve de pitié », a-t-il dit, ajoutant : « Je vous demande de ne pas me prendre la quarantaine. »

Le juge de district américain Timothy Kelly, nommé à la magistrature par Trump, a déclaré que Tarrio était motivé par un « zèle révolutionnaire » pour diriger la conspiration qui a abouti à « 200 hommes, prêts à se battre, encerclant le Capitole ». Notant que Tarrio n’avait auparavant manifesté publiquement aucun remords pour ses crimes, le juge a déclaré qu’une punition sévère était nécessaire pour dissuader de futures violences politiques.

« Cela ne peut plus se reproduire. Cela ne peut plus se reproduire », a répété le juge.

Tarrio et trois lieutenants ont été reconnus coupables en mai de complot séditieux et d’autres crimes à l’issue d’un procès de plusieurs mois qui a rappelé de manière frappante le chaos violent alimenté par les mensonges de Trump sur l’élection qui ont contribué à inspirer les extrémistes de droite comme les Proud Boys et les Gardiens du serment.

Les procureurs recherchaient Tarrio pendant 33 ans derrière les barreaux, le décrivant comme le chef d’un complot visant à recourir à la violence pour briser la pierre angulaire de la démocratie américaine et renverser la victoire électorale de Joe Biden, un démocrate, sur Trump, le républicain sortant.

Le procureur Conor Mulroe a déclaré au juge que les Proud Boys étaient dangereusement près de réussir leur complot – et a noté que « cela n’exigeait ni fusils ni explosifs ».

« Il y avait une possibilité très réelle que nous nous réveillions le 7 janvier dans une véritable crise constitutionnelle », a déclaré Mulroe, alors que « 300 millions d’Américains n’avaient aucune idée de qui serait le prochain président ni de la manière dont il serait décidé ». «

Tarrio n’était pas à Washington, DC, lorsque les membres des Proud Boys ont rejoint des milliers de partisans de Trump, qui ont brisé des fenêtres, battu des policiers et envahi les chambres de la Chambre et du Sénat alors que les législateurs se réunissaient pour certifier la victoire de Biden. Mais les procureurs affirment que le résident de Miami a organisé et dirigé l’assaut des Proud Boys à distance, inspirant ses partisans par son charisme et son penchant pour la propagande.

Les avocats de Tarrio ont nié que les Proud Boys aient eu l’intention d’attaquer le Capitole ou d’empêcher la certification de la victoire de Biden. Ils ont fait valoir que les procureurs ont utilisé Tarrio comme bouc émissaire pour Trump, qui a pris la parole lors du rassemblement « Stop the Steal » près de la Maison Blanche le 6 janvier et a exhorté ses partisans à « se battre comme un diable ».

La sœur cadette, le fiancé et la mère de Tarrio ont exhorté en larmes le juge à faire preuve de pitié avant que la sentence ne soit imposée. Tarrio ôta ses lunettes et s’essuya les yeux en écoutant sa mère parler.

La défense n’a pas demandé plus de 15 ans de prison, arguant que leur client ne devrait pas être puni aussi sévèrement que Rhodes, les Oath Keepers, qui étaient présents sur le terrain du Capitole le 6 janvier.

L’avocat de la défense Nayib Hassan a déclaré aux journalistes après l’audience qu’ils feraient appel.

Les avocats de Tarrio l’ont décrit comme un « ninja du clavier », enclin à « dire des conneries », mais qui n’avait aucune intention de renverser le gouvernement. Les seuls projets des Proud Boys ce jour-là étaient de protester contre les élections et d’affronter les militants antifa de gauche, a déclaré l’avocat Sabino Jauregui au juge.

« Mon client n’est pas un terroriste », a déclaré Jauregui. « Mon client est un patriote égaré. »

Tarrio avait été arrêté deux jours avant l’émeute du Capitole pour avoir dégradé une bannière Black Lives Matter lors d’un précédent rassemblement dans la capitale nationale, et il s’était conformé à l’ordre d’un juge de quitter la ville après son arrestation.

Le juge a convenu avec les procureurs que les crimes des Proud Boys pourraient être punis comme du « terrorisme », augmentant ainsi la peine recommandée selon les directives fédérales. Mais il a finalement condamné les Proud Boys à des peines de prison plus courtes que celles demandées par les procureurs.

L’épine dorsale du dossier du gouvernement était constituée de centaines de messages échangés par les Proud Boys dans les jours précédant le 6 janvier qui, selon les procureurs, montraient comment les extrémistes se considéraient comme des révolutionnaires et célébraient l’attaque du Capitole, qui a poussé les législateurs à se cacher.

Le juge a souligné les messages de Tarrio encourageant l’attaque du Capitole et le rôle des Proud Boys dans celle-ci.

« Ne vous y trompez pas », a écrit Tarrio dans un message. « Nous avons fait ça. » Dans un autre message alors que les Proud Boys envahissaient le Capitole, Tarrio ordonnait : « Faites ce qui doit être fait ». Plus tard dans la journée, lors d’une discussion de groupe cryptée des Proud Boys, quelqu’un leur a demandé ce qu’ils devaient faire ensuite. Tarrio a répondu : « Refais-le. »

Il est le dernier leader des Proud Boys reconnu coupable de complot séditieux à recevoir sa punition. Trois camarades des Proud Boys reconnus coupables par un jury de Washington de l’accusation de sédition rarement utilisée ont été condamnés à des peines de prison allant de 15 à 18 ans.

Le ministère de la Justice fait appel de la peine de 18 ans de prison prononcée contre Rhodes, le fondateur des Oath Keepers, qui a été reconnu coupable de complot séditieux dans une autre affaire, ainsi que des peines d’autres membres de sa milice antigouvernementale, qui étaient plus légères que celles prononcées par les procureurs. recherché. Les procureurs avaient requis 25 ans de prison pour Rhodes.

——



Richer a rapporté de Boston.