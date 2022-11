L’ancien leader de l’iPhone rejoint Arm pour apporter plus de puces dans votre vie

Tony Fadellqui, en tant que chef de file initial du projet iPhone, a sans doute pris l’une des décisions les plus importantes en matière de puces dans le secteur de la technologie, a rejoint le conseil d’administration d’Arm jeudi pour aider le concepteur de processeurs à passer des smartphones à encore plus de coins de notre vie numérique.

La poussée de Fadell pour utiliser la famille de puces Arm dans l’iPod et l’iPhone a cimenté la position d’Arm au rez-de-chaussée de l’activité smartphone. Les processeurs Arm pénètrent désormais le marché des ordinateurs personnels grâce aux processeurs M1 et M2 d’Apple et aux centres de données dotés de conceptions de puces telles que Graviton d’Amazon.

Dans une interview exclusive, Fadell a déclaré qu’il s’attend à ce que son expérience dans la conception de produits complets aide la société britannique Arm à orienter ses conceptions de processeurs.

“Je peux apporter une mentalité plus au niveau du système … Je pense au client final”, a déclaré Fadell, désormais directeur d’une société d’investissement et de conseil. Construire un collectifqui jusqu’à jeudi s’appelait Forme future. Il comprend comment une puce se combine avec de la mémoire, des alimentations, des capteurs et d’autres composants pour créer un produit complet, a-t-il déclaré.

Il rejoint Arm à un moment crucial. La société espère que ses conceptions de processeurs alimenteront une augmentation spectaculaire du nombre et de l’importance des appareils numériques dans nos vies. Cela se verra dans des appareils comme les véhicules autonomes, les montres intelligentes et les caméras vidéo de sécurité et dans les services en ligne comme les assistants numériques intégrés aux haut-parleurs intelligents.

Fadell a choisi les puces Arm pour les lecteurs de musique numérique iPod, mais a dû pousser plus fort pour les utiliser dans l’iPhone puisque l’ancien PDG d’Apple, Steve Jobs, avait préféré les puces Intel, a déclaré Fadell. Après Apple, Fadell a de nouveau choisi les conceptions Arm pour le fabricant de thermostats Nest, une société de produits pour la maison intelligente qu’il a fondée et que Google a ensuite acquise.

Le bras nouvellement allié Directeur général René Haas et Fadell a partagé la scène jeudi au WebSommet à Lisbonne, Portugal. “La profonde expérience technique et produit de Tony sera un grand atout pour moi et un complément fantastique pour le conseil d’administration”, a déclaré Haas dans un communiqué.

Valeur fondamentale du bras : faible puissance

Les conceptions de bras réussissent dans les téléphones, mais la société se développe de manière agressive dans les ordinateurs personnels, les serveurs, les maisons intelligentes, les appareils Internet des objets et les voitures.

Cette expansion a bien fonctionné jusqu’à présent, mais Intel promet des serveurs et des PC de nouvelle génération plus compétitifs, et un nouveau mouvement de technologie de puce RISC-V exerce une nouvelle pression sur la position d’Arm dans les petits appareils. Dans le même temps, de nombreux nouveaux travaux de traitement, tels que les véhicules autonomes, reposent sur la technologie de l’intelligence artificielle, et les accélérateurs AIi d’Arm sont un point faible de sa suite technologique.

La principale raison pour laquelle Fadell aimait les conceptions Arm plutôt que les alternatives est son accent sur la faible consommation d’énergie. Les performances ne pouvaient pas se faire au prix d’une mauvaise autonomie de la batterie. La puissance étant désormais une contrainte majeure sur les PC et les serveurs également, la faible consommation d’énergie d’Arm est encore plus importante, a déclaré Fadell.

“Arm a été le premier processeur à être vraiment à faible consommation d’énergie”, a déclaré Fadell. “Cela a toujours été l’ADN fondamental du bras de s’assurer que la faible puissance et les performances étaient toujours équilibrées.”

Armer après l’échec de l’acquisition de Nvidia

Arm concède sous licence la conception de puces à des entreprises comme Qualcomm et la technologie à d’autres comme Apple qui conçoivent leurs propres processeurs. Le géant des puces graphiques et AI Nvidia a tenté d’acquérir Arm pour 40 milliards de dollars auprès de l’investisseur Softbank, mais a abandonné l’accord cette année après une résistance réglementaire. Maintenant, Arm prévoit une offre publique initiale.

Avec la mort de l’accord et la fin du financement de Nvidia, certains craignent qu’Arm ait les ressources nécessaires pour poursuivre ses ambitions. Fadell lui-même a partagé ces préoccupations et a posé des questions à leur sujet lorsque Haas l’a invité à se joindre, a-t-il déclaré.

“Il m’a convaincu que je devrais rejoindre le conseil d’administration parce qu’il y a des choses très créatives sur lesquelles ils travaillent”, a déclaré Fadell. “Je ne peux rien dire de plus que ça. Mais je suis très excité à propos du prochain chapitre.”