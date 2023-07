L’ancien LB Cayden Garcia se prépare pour un nouveau poste chez Minooka – Shaw Local

Cayden Garcia a réalisé une solide saison en tant que secondeur partant de Minooka l’automne dernier.

Et il aurait été facile pour Minooka de simplement considérer ce poste géré par le titulaire sans réel besoin d’explorer des alternatives à ce poste.

Il aurait également été facile pour Garcia de se hérisser lorsque le personnel d’entraîneurs de Minooka l’a approché avec son désir de déraciner Garcia de la position et de le déplacer vers une position sur la ligne défensive.

Mais ce n’est pas ainsi que Garcia a choisi de réagir.

« Je m’y sens bien. Je pense que c’est mieux pour moi personnellement, juste la façon dont je suis construit et comment je bouge, je pense que je serais mieux sur la ligne quand j’étais secondeur », a déclaré Garcia. « J’étais heureux. J’étais excité. je savais qu’ils [the coaching staff] savoir ce qui est le mieux pour moi. Si c’est ce qu’ils pensent, c’est ce qu’il y a de mieux pour moi.

Cayden Garcia de Minooka se dirige vers le haut après une interception contre Bolingbrook la saison dernière. Garcia passera du secondeur à la ligne défensive cette année. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Garcia s’est laissé supplanter de son poste établi pour faire de la place au prometteur étudiant en deuxième année Brady Kozlowski pour se glisser dans ce poste vacant. Mais l’entraîneur de Minooka, Matt Harding, pense que Garcia aura un impact majeur, peu importe où il s’aligne.

« Il est maintenant partant depuis trois ans pour nous et il a joué comme secondeur extérieur pendant deux ans. Il mesure 6 pieds 2 pouces et pèse 240 livres. Il se déplace extrêmement vite. Il est physique, a plus de 315 bancs, a lancé plus de 50 pieds au lancer du poids en tant que junior au printemps », a déclaré Harding. «Je le cherche pour avoir une année en petits groupes avec notre ligne défensive.

« Il vient de consolider notre position de fin défensive en grande partie. »

Garcia a hâte d’utiliser ses talents de secondeur pour faire de lui un joueur potentiellement dangereux et plus productif sur la ligne défensive.

« Je pense que l’expérience de secondeur m’aidera », a déclaré Garcia. «Je vais être plus rapide avec le ballon, car je joue avec la vitesse du secondeur et j’ai aussi la force de jouer en ligne défensive.

«Parce que maintenant je sais, d’un point de secondeur, je lisais en quelque sorte ce que jouent les autres équipes, et je le vois aussi d’un point de ligne D. Cela va conduire à des réactions plus rapides, des lectures plus rapides et une portée de tout pour moi.

Garcia a également hâte de faire partie d’un groupe de joueurs dans les tranchées qui s’est imposé comme la base de certaines des équipes à succès que Minooka a constituées dans le passé. Lors du récent Naperville North Jamboree qui comprenait plusieurs programmes importants pour les grandes écoles, Minooka a remporté les parties 7 contre 7 et défi du joueur de ligne de l’événement.

« Nous allons avertir l’État cette année, c’est sûr », a déclaré Garcia. «Nous avons beaucoup de gars qui reviennent. Nous avons beaucoup de mecs qui interviennent, tu sais? Nous avons des gars dans des endroits où nous allons faire des jeux et faire de grandes choses.

« C’est un effet boule de neige et je travaille dur tous les jours. Je m’améliore de 1 % chaque jour, et je pense que nous allons le faire.