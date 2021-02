L’ancien Lawson Bates de JANA Duggar a montré sa nouvelle petite amie Tiffany Espensen sur une nouvelle photo.

La relation survient alors que la soeur célibataire Duggar, âgée de 30 ans, a du mal à trouver l’amour.

Lawson, 28 ans, a partagé un casser de lui et Tiffany souriant joyeusement pour la caméra vendredi.

Tiffany se blottit contre son homme alors qu’elle enroulait son bras autour de ses épaules et plaçait son autre main sur sa poitrine.

La star de Bring Up Bates a légendé la jolie photo: « Est-ce le 14586 pieds ou quelque chose d’autre qui me coupe le souffle 🏔 🤍 »

La nouvelle photo vient comme le Comptant sur la star a du mal à trouver l’amour.

Tandis que Jana et Lawson n’a jamais confirmé leur relation, on pense que le deuxième enfant et la première fille de Jim Bob Duggar, 55 et Michelle Duggar, 54 ans, est sortie avec la star de télé-réalité.

De retour en août, les fans ont spéculé qu’il y avait une relation entre les deux après que Lawson a quitté le cœur, il a rempli des commentaires séduisants pour elle en ligne.

Quelques mois après avoir eu 30 ans, Jana a révélé qu’elle voulait trouver quelqu’un de spécial et «aspire à se marier».

La personnalité de la télévision a publié un jolie photo d’elle-même vêtue d’une robe fluide et d’une veste en jean alors qu’elle brandissait une pancarte indiquant: «Veuillez former une seule ligne.»

Lawson a laissé une réponse séduisante, écrivant: « Objectif de la publication / instruction peu claire: veuillez expliquer plus en détail 😂💭. »

Malgré les spéculations, Jana a mis fin aux rumeurs lorsqu’on lui a demandé si elles sortaient ensemble en répondant: « Non, nous ne sommes pas une chose. »

Jana sait ce qu’elle recherche chez un mari, comme elle l’a expliqué: «Un jour, je pense que cela viendra, mais je pense… J’essaie juste de rester occupée avec tout ce qui se passe sur mon chemin.

Lawson s’est récemment retrouvé au centre de la controverse alors qu’il était accusé d’avoir assisté aux violentes émeutes du Capitole en janvier.

Quand les émeutiers de MAGA a pris d’assaut le Capitole alors que les membres du Congrès se réunissaient pour voter et certifier les résultats des élections, les fans ont émis l’hypothèse que Lawson faisait partie du groupe.

Après que les fans aient publié des photos sur Twitter montrant apparemment Lawson à l’émeute, le chanteur et le flic ont répondu: « Je suis désolé que vous n’ayez pas fait vos recherches (ou peut-être que vous avez et n’aimez tout simplement pas la vérité) mais c’était un événement public paisible à l’Ellipse, et non dans les bâtiments du Capitole.

« Nous n’étions pas là et avons TOUJOURS fermement condamné la violence, comme nous le faisons toujours. »