L’ancien lanceur des Yankees est sans surprise une pièce commerciale convoitée

Après avoir quitté les Yankees de New York, bien sûr, l’un de leurs anciens lanceurs de relève reçoit un intérêt commercial précoce de la part des équipes.

Les Yankees de New York n’ont jamais eu peur de faire sensation ces dernières années. Parfois, ça marche. D’autres, ça leur explose au visage, et ils finissent par abandonner cette idée. Quand ce jour arrive, ledit joueur de renom va dans une nouvelle équipe, et ils jouent bien. Les fans des Yankees ne savent que trop bien que des joueurs comme Carl Pavano et Sonny Gray jouent bien dans une nouvelle équipe.

Il n’est donc pas surprenant qu’un autre ancien joueur joue à un niveau élevé et suscite déjà des intérêts commerciaux.

Selon Ken Rosenthal de The Athletic (abonnement requis)les Royals de Kansas City reçoivent un intérêt commercial précoce pour le lanceur de relève Aroldis Chapman.

Le deuxième mandat de Chapman avec les Yankees a commencé avec promesse. Mais, il y a eu de grands moments au cours desquels Chapman a abandonné la course gagnante en séries éliminatoires (c’est-à-dire le match 7 de l’ALCS 2019 contre les Astros de Houston, le match 5 de l’ALDS 2020 contre les Rays de Tampa Bay). Sans oublier que Chapman a été mis à l’écart en raison de blessures.

Mais l’année dernière, Chapman a perdu son rôle le plus proche, ses chiffres n’étaient pas excellents et il a été renvoyé chez lui après s’être absenté d’un entraînement obligatoire pour les séries éliminatoires. Ce dernier a officiellement mis fin à son mandat chez les Yankees.

Cette intersaison, Chapman a signé un contrat d’un an de 3,75 millions de dollars avec les Royals. Cette décision permettrait à Chapman de montrer qu’il l’a toujours et donne aux Royals un joueur échangeable s’ils n’étaient pas en lice pour les séries éliminatoires.

Jusqu’à présent, Chapman a suffisamment bien performé pour recevoir un intérêt commercial en mai. Rosenthal note dans l’article lié ci-dessus que Chapman affiche cette année une moyenne de balle rapide de 99,3 mph et un curseur de 87,9 mph, ce qui est son plus haut pour les deux depuis la saison 2017.

En 18 matchs, Chapman a enregistré une MPM de 3,24, un WHIP de 1,320, un arrêt, 27 retraits au bâton et 11 buts sur balles en 16,2 manches de travail.

Chapman sera-t-il échangé si tôt dans la saison? Qui sait. Mais s’il continue jusqu’à la date limite des échanges cet été, voir Chapman présenter une nouvelle équipe ne serait pas hors de question.