L’ancien lanceur des Red Sox de Boston, Bill Lee, “ne respirait pas” après son effondrement, ressuscité

L’ancien lanceur des Red Sox de Boston, Bill Lee, avait cessé de respirer après s’être effondré dans l’enclos des releveurs lors d’un match d’exhibition, mais des ambulanciers paramédicaux et deux chocs avec un défibrillateur ont aidé à réanimer le lanceur de 75 ans, selon un témoin sur les lieux.

“Sans intervention immédiate, je ne crois pas qu’il serait ici aujourd’hui”, a déclaré Bob Milie, administrateur de la ville de Thunderbolt, à l’Associated Press samedi, un jour après l’épisode cardiaque lors d’un match pour les populaires Savannah Bananas.

“Il ne respirait pas”, a déclaré Milie, qui est également pompier dans la ville de Géorgie à quelques kilomètres de Savannah. “C’était très, très grave.”

Responsable Bananes Eric Byrnes posté une photo sur Twitter de lui-même avec Lee – membre du Boston Red Sox Hall of Fame – au Memorial Health University Medical Center samedi.

Bill “Spaceman” Lee se sent FRAIS 🙏 pic.twitter.com/DT40kyJWjI — Éric Byrnes (@byrnes22) 20 août 2022

L’une des filles de Lee est arrivée en ville et était à l’hôpital avec lui, a déclaré le président de l’équipe, Jared Orton.

“Elle a dit qu’il était de bonne humeur et qu’il continuait d’être évalué pour les prochaines étapes de la récupération, mais qu’il agissait certainement comme lui-même”, a déclaré Orton dans un e-mail à l’AP.

Orton a déclaré qu’un membre du front office de Bananas était resté avec Lee à l’hôpital après minuit.

Milie était au Grayson Stadium pour voir les Bananas, une équipe divertissante connue pour son uniforme jaune vif et ses bouffonneries clownesques sur et en dehors du terrain. Le match contre les Party Animals était sur ESPN2.

Lee, affectueusement surnommé “Spaceman” pour son approche irrévérencieuse pendant ses jours avec les Red Sox et les Expos de Montréal, avait déjà lancé pour les Bananas. Quand il est descendu vendredi soir, certaines personnes dans le stade ont pensé un instant que cela faisait peut-être partie de l’acte “Bananas Ball” de leur équipe.

“On ne sait jamais avec les bananes. C’était comme” est-ce que c’est … Attendez, cela ne fait définitivement pas partie de la série “, a déclaré Milie.

Milie, qui ne faisait pas partie de l’équipe qui a soigné Lee, a félicité tous les ambulanciers, la police, les pompiers et le personnel de secours sur les lieux pour leur action rapide.

Milie a déclaré que Lee avait été électrocuté deux fois avec le défibrillateur sur le terrain.

“Le deuxième, qui a semblé faire l’affaire, a fait battre le cœur”, a-t-il déclaré.

Lee a pu quitter le terrain avec de l’aide et le jeu a ensuite repris.

En 14 saisons avec Boston et Montréal, Lee est allé 119-90. All-Star en 1973, le gaucher a aidé à lancer les Red Sox dans la Série mondiale de 1975 et a commencé le match 7 contre Cincinnati. Lee est sorti à la septième manche et Boston a ensuite perdu contre Cincinnati 4-3.

L’Associated Press a contribué à cette histoire.