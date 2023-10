L’ancien lanceur de la MLB Trevor Bauer et la femme qui l’a accusé d’agression en 2021 règlent un différend juridique

L’ancien lanceur des ligues majeures Trevor Bauer et une femme qui l’accusait de l’avoir battue et agressée sexuellement en 2021 ont réglé leur différend juridique, ont annoncé lundi les avocats de Bauer.

« Leurs deux réclamations respectives ont été retirées avec préjudice, à compter d’aujourd’hui », ont déclaré les avocats Jon Fetterolf et Shawn Holley dans un communiqué.

L’ancien lanceur des Dodgers de Los Angeles a été mis en congé administratif par la MLB en juillet 2021 après que les allégations ont été formulées par la femme, qui a déclaré que Bauer l’avait agressée à deux reprises au cours de ce qui, selon elle, avait commencé comme des rencontres sexuelles consensuelles entre eux.

Bauer, 32 ans, a nié cette allégation, affirmant que les rencontres étaient consensuelles.

Les procureurs ont décidé de ne pas porter plainte en février 2022.

Bauer a été suspendu pour un nombre sans précédent de 324 matchs par la Major League Baseball, une interdiction réduite à 194 matchs par un arbitre indépendant en décembre 2022. Après la fin de la suspension de Bauer, les Dodgers l’ont éliminé et aucune équipe ne l’a récupéré. Il joue désormais au Japon.

Bauer a poursuivi la femme en justice, et elle a répliqué. Leur règlement ne prévoit aucun échange d’argent entre les parties, mais la femme recevra un paiement distinct de 300 000 $ provenant de l’assurance, a déclaré son avocat, Jesse Kaplan, dans une lettre adressée aux avocats de Bauer.

Bauer fait face à une accusation différente de celle d’une femme de l’Arizona qui allègue dans un procès qu’il lui a tenu un couteau sous la gorge et l’a étranglée jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse lors d’un viol qui l’a laissée enceinte fin 2020.

Bauer n’a jamais été arrêté ni inculpé et a intenté une action en justice, niant les allégations et accusant la femme d’avoir simulé une grossesse et tenté de lui extorquer de l’argent.

L’Associated Press n’identifie généralement pas les personnes qui déclarent avoir été victimes d’agression sexuelle.

