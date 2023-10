LOS ANGELES (AP) – Ancien lanceur des ligues majeures Trevor Bauer et une femme qui l’accusait de l’avoir battue et agressée sexuellement en 2021 ont réglé leur différend juridique, ont déclaré lundi les avocats de Bauer.

« Leurs deux réclamations respectives ont été retirées avec préjudice, à compter d’aujourd’hui », ont déclaré les avocats Jon Fetterolf et Shawn Holley dans un communiqué.

Bauer a poursuivi la femme en justice, et elle a répliqué. Leur règlement ne nécessite aucun échange d’argent entre les parties.

« Franchement, quelle que soit l’issue du tribunal, j’ai payé beaucoup plus en frais juridiques que (l’accusatrice) n’aurait jamais pu me payer de toute sa vie, et je savais que ce serait le cas dès le début », a déclaré Bauer dans un communiqué. déclaration vidéo. « Mais pour moi, le procès n’a jamais porté sur l’argent. C’était le seul moyen pour moi d’obtenir des informations cruciales pour blanchir mon nom.