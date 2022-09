Anthony Varvaro, un ancien lanceur de la Ligue majeure de baseball qui a pris sa retraite en 2016 pour devenir policier dans la région de New York, a été tué dans un accident de voiture dimanche matin alors qu’il se rendait au travail lors de la cérémonie commémorative du 11 septembre à Manhattan, selon policiers et ses anciennes équipes.

Varvaro, 37 ans, était officier de l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey. Il a joué au baseball à l’Université St. John’s avant une carrière de six ans dans les majors en tant que lanceur de relève avec les Mariners de Seattle, les Braves d’Atlanta et les Red Sox de Boston.

“Nous sommes profondément attristés par le décès de l’ancien lanceur des Braves Anthony Varvaro”, ont déclaré les Braves dans un communiqué. “Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à ses collègues.”

L’entraîneur-chef de baseball de St. John’s, Mike Hampton, a déclaré qu’il était « à court de mots » à propos de la mort de Varvaro.

“Non seulement il était tout ce que vous pouviez attendre d’un joueur de baseball, il était tout ce que vous pouviez souhaiter chez une personne”, a déclaré Hampton, qui a été entraîneur adjoint à St. John’s pendant les trois saisons de Varvaro là-bas. “Mon cœur va à sa famille, ses amis, ses coéquipiers et ses collègues officiers.”

Les responsables de l’Autorité portuaire ont publié une déclaration aux médias.

“En cette occasion solennelle alors que l’Autorité portuaire pleure la perte de 84 employés dans les attaques contre le World Trade Center – dont 37 membres du département de police de l’Autorité portuaire – notre chagrin ne fait qu’empirer aujourd’hui avec le décès de l’officier Varvaro”, indique le communiqué. .

The Associated Press