L’ancien kit-man de Chelsea s’ouvre sur la brillante histoire de Gianluca Vialli “papa bouge” lors d’un enterrement de vie de garçon

Tous ceux qui ont eu des contacts avec Gianluca Vialli ont exprimé à quel point il était attentionné et aimant en tant qu’être humain.

Mais tout le monde ne peut pas prétendre avoir appris à danser à la grande légende de Chelsea, à l’exception de l’ancien kitman des Blues, Aaron Lincoln, qui a fait exactement cela pendant l’enterrement de vie de garçon de son meilleur ami.

Popperfoto – Getty Pour les fans de football anglais, Vialli est synonyme de Chelsea

Vialli est décédé tragiquement vendredi après avoir lutté contre un cancer à l’âge de 58 ans et Lincoln a déclaré au Sport Bar de talkSPORT: “Je me souviens que c’était peut-être en 1999 ou 2000 et nous jouions à Majorque en demi-finale de la Coupe des vainqueurs de coupe.

“On s’attendait vraiment à ce que nous gagnions ce match et continuions à jouer contre la Lazio et à défendre le trophée.

“Nous avons été battus sur deux jambes et c’était un peu une surprise, Luca a attiré tout le personnel et a dit” regardez, la date d’arrivée est le 28 mai “et nous sommes tous comme si nous pensions partir tôt.

“Ce que nous ne savions pas, et c’est une grande marque de l’homme, il a réservé un voyage pour tout le staff de l’équipe première pour aller aux Bermudes et tout payer. Nous avons passé une semaine là-bas et c’était incroyable.

«Je me souviens que mon meilleur ami avait son enterrement de vie de garçon, alors nous avions prévu une soirée dans un bar / discothèque.

“Et il est environ 16h00 et je me suis dit ‘Je vais retourner dans ma chambre, avoir quelques heures avant de sortir ce soir’.

«Et j’ai dû passer devant la chambre de Luca et alors que je passe devant la chambre de Luca, la fente de sa porte est ouverte.

Getty Vialli a tragiquement perdu la vie après avoir lutté contre le cancer

“Il dit ‘Pshhh, j’ai besoin que tu viennes dans ma chambre’ et je me dis ‘quoi de neuf?’

« Il dit : ‘J’ai besoin que tu m’apprennes à danser’, j’ai dit ‘danse ? Êtes-vous sur une liquidation?

“J’ai dit ‘allez alors, voyons ce que vous avez’. Alors il met de la musique, il a une clope dans la bouche, et commence à danser, je me dis ‘Luca, Luca… non. Tu ressembles au papa de quelqu’un.

“Il a dit ‘rends-moi mieux, nous n’avons que trois heures’ et s’est mis à danser. Je lui dis ‘bon, tu dois mieux bouger tes pieds. Tu dois faire semblant de marcher sur du verre brisé.

Vialli était le joueur/entraîneur de Chelsea lorsqu’ils ont remporté la Coupe des vainqueurs de coupe en 1998

« Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais tout le monde avait l’habitude de pousser ses mains vers le plafond, la danse du toit.

“Alors nous sortons cette nuit-là et environ quatre ou cinq heures dans la nuit et nous sommes 12, certains d’entre nous ensemble, d’autres non.

“Nous sommes dans cette discothèque/bar et, je ne l’ai jamais vu aussi fier de sa danse, Luca crie à travers ce club ‘gras!’

« Et tout l’endroit s’arrête. Et il va juste ‘verre brisé!’

“Je n’ai jamais pensé que j’apprendrais à Gianluca Vialli à danser.”