Kieran Hayler a fait l’éloge de son ancien beau-fils Harvey Price après le documentaire qu’il a tourné avec sa mère Katie Price.

Kieran, qui était le beau-père de Harvey alors qu’il était marié à Katie entre 2013 et 2020, s’est rendu sur Instagram pour partager une jolie photo de lui avec ses frères et sœurs Jett, sept ans, et Bunny, six ans, que Kieran partage avec son ex.

Sur la jolie photo, prise il y a quelques années, Harvey marche avec ses frères et sœurs de chaque côté de lui alors qu’il leur tient la main.

Kieran l’a légendé: « J’adore votre lien avec jett et lapin. J’ai toujours été si fort







« Si fier de toi @officialmrharveyprice »

Kieran a dit précédemment qu’il était si proche de Harvey que l’adolescent l’appelait « papa ».

Le documentaire de la BBC Katie Price: Harvey and Me a donné aux fans un aperçu de la vie de l’ancien mannequin glamour avec son fils, qui souffre d’un certain nombre de handicaps, notamment le syndrome de Prader-Willi, l’autisme et la cécité partielle.

Maintenant qu’il a 18 ans, beaucoup de choses changent pour Harvey.

L’année prochaine, il quittera son école et ira à l’université, et Katie a été vue dans le documentaire faisant des recherches sur les collèges résidentiels qui peuvent fournir les soins et l’éducation dont Harvey a besoin, tout en l’emmenant en visite.













Katie a été largement félicitée pour le documentaire.

Une personne a tweeté: « Harvey est un honneur pour vous Katie … ses manières sont impeccables. C’est juste un jeune homme adorable. Il est si drôle. Bonne chance Harvey pour le prochain voyage Fab documentaire »

Un autre fan a écrit: « Salut Katie, un si beau film, je suis un travailleur de soutien pour les adultes ayant des troubles d’apprentissage et des besoins complexes. Je travaille dans un centre de vie soutenu par le nhs. Harvey s’épanouira et sera soutenu par le personnel pour apprendre de nouvelles compétences de vie qui l’aidera à vivre aussi indépendamment que possible «







« Une femme remarquable – tant de force et de courage – je vous applaudis @KatiePrice », a écrit un autre.

Le présentateur de télévision Richard Madeley a même appelé pour qu’elle soit honorée par la reine.

Il a déclaré: « Nous venons de regarder le doco de Katie Price BBC2

«Cette femme devrait figurer sur la prochaine liste des honneurs du Nouvel An pour les services à la maternité.

«Quel témoignage de la pure puissance désintéressée de l’amour maternel. Complètement époustouflé par elle.