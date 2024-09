L’ancien juge de Tri-Cities devrait être banni de la magistrature, selon la commission judiciaire de WA

Un ancien juge de Tri-Cities ne devrait plus jamais être autorisé à siéger à nouveau sur le banc, a décidé la commission d’État vendredi.

Un panel de huit membres de la Commission sur la conduite judiciaire de l’État de Washington a décidé que l’ancien juge de la Cour supérieure Sam Swanberg devrait être censuré et interdit d’exercer ses fonctions de juge.

La décision de la commission est désormais soumise à la Cour suprême de l’État de Washington pour une décision finale.

Swanberg a passé près de sept ans en prison dans les comtés de Benton et Franklin. Il a démissionné volontairement le 17 mai, même s’il avait été acquitté par un jury du comté de Franklin pour violences conjugales impliquant son ex-femme.

Il est toujours avocat et une censure de la Cour suprême ne changerait rien à cela.

Trois jours après avoir quitté son poste de juge, la commission d’enquête a tenu son audience. Swanberg a refusé de se défendre, mais il a été appelé comme témoin et a fait quelques déclarations.

La commission d’État a conclu que le juge avait violé trois des règles qui guident le comportement des juges en « adoptant un comportement physiquement violent et émotionnellement abusif au cours des décennies de son mariage » et « qu’il avait harcelé et traqué » son ex-petite amie après la fin de sa relation.

« Le panel a conclu que le juge Swanberg avait admis avoir été malhonnête, qu’il s’était engagé dans un modèle continu de conduite manipulatrice et qu’il avait utilisé les outils et le prestige de la fonction judiciaire à son avantage personnel pour tenter de maintenir d’autres personnes sous son pouvoir et son contrôle », indique le jugement.

« Comme facteur aggravant, le panel de la Commission a estimé que le juge avait fait de multiples déclarations publiques pour décrier et dénigrer la procédure constitutionnelle de la Commission ; et avait refusé de participer au processus d’audience dans la mesure où il le pouvait ; et qu’il avait invoqué ses droits en tant que témoin du cinquième amendement, probablement parce qu’il pouvait percevoir la probabilité qu’il se parjure sous serment », selon la déclaration lue par le président Kristian Hedline.

La décision a été annoncée vendredi lors d’une réunion plénière de la commission. Une décision de 26 pages a ensuite été publiée sur le site Internet de la commission.

« Ses manifestations effrénées d’apitoiement sur lui-même et de souffrance personnelle face au rejet qu’il a (parfois) admis s’être lui-même provoqué démontrent encore davantage son égocentrisme narcissique », indique la décision.

Le juge Sam Swanberg, à droite, quitte une salle d’audience du comté de Franklin avec son avocat de la défense Scott Johnson après qu’un jury l’a acquitté de violence domestique en 2022.

Swanberg a été invité à y assister Commission du vendredi décision, mais il ne l’a pas fait. L’avocat de l’ancien juge, Scott Johnson, a déclaré au Tri-City Herald que la commission avait déjà pris sa décision avant même que l’audience ne soit tenue.

« La commission a décidé de croire les allégations d’une ancienne épouse mécontente, même lorsque des preuves vidéo ont montré qu’elle était malhonnête afin de faire avancer son propre récit », a déclaré Johnson dans une déclaration au Herald.

Swanberg « a admis qu’il aurait pu se comporter d’une meilleure manière à la fin de leur relation », a déclaré Johnson.

« Malgré de multiples tentatives pour résoudre cette affaire dans lesquelles le juge Swanberg était prêt à admettre le comportement dans lequel il s’était réellement engagé et à accepter des sanctions, la commission a dit non », a déclaré Johnson dans le communiqué.

« La seule solution que la Commission a acceptée était celle qui obligeait le juge Swanberg à mentir en affirmant qu’il était un agresseur domestique. Parce qu’il n’a jamais été un agresseur domestique et parce qu’il ne mentirait pas pour que la Commission puisse faire avancer son programme », a déclaré Johnson.

La décision de la commission fait suite à une audience d’un jour et demi en mai, au cours de laquelle les sept membres ont entendu le témoignage de son ex-femme et d’une ancienne petite amie.

Au cours de l’audience, Terry Scanlan, l’avocat qui a défendu l’affaire contre Swanberg devant le conseil d’État, a qualifié l’ancien juge d’« individu très triste, blessé et perturbé, qui n’avait aucune raison d’être sur le banc en premier lieu ».

L’ex-femme de Swanberg, Stephanie Barnard, aujourd’hui députée, a affirmé qu’il avait été violent physiquement et émotionnellement pendant leur mariage. Ils étaient mariés depuis 33 ans et avaient six enfants. Swanberg a nié ses accusations.

Il aurait également harcelé son ancienne petite amie, une greffière adjointe du comté de Franklin, après qu’elle ait mis fin à leur relation.

Il a été acquitté en 2022 de l’agression domestique contre Barnard et n’a jamais été accusé d’un crime impliquant son ancienne petite amie. Swanberg n’a pas contesté l’ordonnance anti-harcèlement de son ex-petite amie.

Swanberg avait espéré que l’audience de la commission judiciaire serait annulée une fois qu’il aurait démissionné, mais la directrice exécutive de la commission, Reiko Callner d’Olympia, avait précédemment déclaré au Tri-City Herald qu’il était important de parvenir à une conclusion dans ces affaires car cela peut servir de précédent futur sur la manière dont les juges devraient se comporter.