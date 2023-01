L’ancien juge de Shark Tank India, Ashneer Grover, révèle comment il a rejeté Virat Kohli pour une publicité alors qu’il obtenait Anushka Sharma dans le cadre d’un forfait

Ashneer Grover, juge de la saison 1 de Shark Tank India, a apporté beaucoup de culot et de sarcasme lors de la première saison de la série. Il est aussi un grand conteur avec un répertoire d’anecdotes intéressantes. Il révèle comment il avait prévu de faire venir Virat Kohli en tant qu’ambassadeur de la marque. On le sait, l’ancien capitaine indien est l’un des visages les plus recherchés du pays. Il a déclaré à une plateforme en ligne qu’il avait déjà pensé à embarquer Virat Kohli. Il semble que l’agence du joueur de cricket ait cité un montant spécifique. Il a refusé de divulguer la somme car il pense que Virat Kohli pourrait se sentir offensé. Il a déclaré que l’équipe de Virat Kohli avait également déclaré qu’Anushka Sharma viendrait dans le cadre de l’accord global.

Il semble que l’agence ou la personne ait cité une somme énorme. Ashneer Grover dit avoir dit à la personne qu’il n’était pas obligé de vendre des sherwanis comme la célèbre marque Manyavaar. Il a dit que cela avait déjà été fait par eux. Lorsque l’agence a déclaré qu’aucun autre joueur n’en valait la peine, Ashneer Grover lui a donné une idée. Il lui a dit de diviser par deux les frais indiqués pour Virat Kohli et d’obtenir 11 joueurs pour la moitié du montant. Au lieu du capitaine, il a opté pour 11 autres joueurs dans la moitié du montant.

Ce n’est pas tout. Il semble qu’il ait même raconté l’histoire à Virat Kohli. Il semble que le capitaine n’était pas contrarié de savoir qu’Ashneer Grover a rejeté la proposition et a obtenu 11 autres joueurs à la place pour la campagne. Il lui a dit : « C’est une très bonne affaire. Eh bien, Virat Kohli est aussi un entrepreneur et connaît les affaires.