L’ancien journaliste TALENTUEUX du Sun Peter Willis est décédé subitement.

Peter, décédé vendredi, a commencé sa carrière dans Fleet Street ici et a travaillé avec Piers Morgan sur la chronique Bizarre avant de devenir rédacteur en chef TV.

L’ancien journaliste du Sun Peter Willis est décédé subitement vendredi

En 1997, il a rejoint le Mirror, où il a travaillé pendant plus de 23 ans, occupant plusieurs postes de direction, notamment celui de rédacteur en chef du Daily Mirror et plus récemment celui de rédacteur en chef du Sunday Mirror et du Sunday People.

L’une de ses plus grandes réalisations a été de concevoir et de lancer les Pride of Britain Awards.

Des collègues de travail ont décrit le journaliste respecté comme un « collègue et ami bien-aimé » qui « n’a jamais abandonné à la poursuite de la perfection ».

Il laisse sa femme Nicky et leurs deux garçons Theo, dix ans, et Henry, huit ans.

Piers Morgan a rendu hommage à Peter Wills sur Twitter

La rédactrice en chef de Sun, Victoria Newton, a déclaré : « On se souvient de Peter au Sun comme d’un brillant découvreur d’histoires et d’un collègue aimable et très apprécié. Avec son enthousiasme contagieux pour les journaux, il était toujours disponible pour aider ceux qui l’entouraient. Peter manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu.

Hier soir, Piers Morgan a écrit sur Twitter : « RIP Peter Willis.

« La légende du Daily Mirror qui a créé et dirigé les merveilleux Pride of Britain Awards pendant 20 ans.

« C’était un brillant journaliste, un mari et un père aimant, et un ami loyal, décent, gentil et attentionné pendant 30 ans. Une nouvelle déchirante. Merci pour tout Pete.

Jim Mullen, directeur général du propriétaire de Mirror Reach, a déclaré: « Je suis profondément attristé par la perte de Peter et mes condoléances vont à sa famille et à ses amis. »