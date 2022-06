L’ancien journaliste Peter Jouvenal parmi les cinq ressortissants britanniques à libérer en Afghanistan

« Nous sommes ravis que Peter rentre à la maison. Merci à l’administration afghane de l’avoir libéré », a déclaré Syed lundi.

Jouvenal a été arrêté par les talibans à la mi-décembre. Il était en visite en Afghanistan pour affaires, selon sa femme. Avec les quatre autres citoyens britanniques, il avait été détenu pendant six mois par les talibans.

Jouvenal possédait auparavant le Gandamack Lodge, un hôtel à Kaboul, la capitale afghane, populaire auprès des journalistes, des travailleurs humanitaires et des diplomates, qui a ouvert ses portes en 2002 après le renversement des talibans par les forces américaines. Il a fermé en 2014.

Jouvenal a filmé l’interview de CNN avec Oussama ben Laden en 1997. Il avait couvert les guerres en Afghanistan depuis l’occupation soviétique de l’Afghanistan dans les années 1980.

Plus tôt lundi, la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a annoncé que le gouvernement avait obtenu la libération de cinq ressortissants britanniques détenus en Afghanistan.

« Ils seront bientôt réunis avec leurs familles. Je suis reconnaissante du travail acharné des diplomates britanniques pour obtenir ce résultat », a-t-elle déclaré.

Cependant, le Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) n’a fait aucune référence à l’identité des ressortissants britanniques dans sa déclaration.

Plus tôt lundi, le FCDO a déclaré dans un communiqué que le voyage des ressortissants britanniques en Afghanistan était une « erreur », ajoutant qu’ils s’y étaient rendus contre l’avis du gouvernement et s’étaient excusés pour toute violation de la culture ou des lois afghanes.

« Le gouvernement britannique regrette cet épisode », a déclaré le FCDO.

Le porte-parole des talibans, Zabiullah Mujahid, a confirmé lundi la libération des cinq ressortissants britanniques.

« Un certain nombre de ressortissants britanniques qui avaient été impliqués dans des activités contraires aux lois et aux traditions du peuple afghan ont été arrêtés il y a environ six mois », a écrit Mujahid sur son compte Twitter officiel.

« Après des entretiens et des réunions répétés entre l’Emirat islamique d’Afghanistan et la partie britannique, ils ont été libérés hier et remis à leur pays, conformément à un accord. »

Les ressortissants détenus se sont « engagés à respecter les lois de l’Afghanistan, les traditions et la culture du peuple et à ne plus les violer », a déclaré Mujahid, qui a également déclaré que l’Afghanistan était un endroit sûr.

« L’Afghanistan est sûr pour tous, n’importe qui peut venir en Afghanistan pour des œuvres caritatives et du tourisme », a-t-il déclaré.