L’ANCIEN journaliste du Sun Siddy Shivdasani est décédé à l’âge de 51 ans.

Il a commencé sa carrière en 1994 avec The South London Press, passant à The Voice et Eastern Eye.

Siddy a rejoint The Sun en tant que sous-rédacteur en chef de l’actualité en 2002 après avoir travaillé pour News of the World.

Il s’est rapidement imposé comme un membre talentueux de notre équipe de remplaçants, en particulier lorsqu’il s’agissait d’imaginer des idées de titres.

Siddy était un père aimant et drôle, un fan passionné d’Arsenal, un auteur et un collègue de travail populaire avec de nombreux amis dans la salle de rédaction.

L’ancien collègue Fran Goodman a déclaré: « C’était un gars adorable avec un cœur énorme. »

Siddy laisse dans le deuil son ex-épouse Randip et leur fille Nanaki, 11 ans.

La famille serait reconnaissante pour les dons à Bipolar UK, World Wildlife Fund ou Khalsa Aid.