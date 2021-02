WASHINGTON – Mel Antonen, père de famille, ami du monde et journaliste sportif renommé, est décédé samedi d’une maladie auto-immune aiguë rare et de complications du COVID-19. Il était un journaliste de longue date de USA TODAY Sports et de baseball MASN-TV qui a couvert près de trois douzaines de World Series. En un demi-siècle de journalisme, il s’est délecté et a excellé à raconter les histoires des autres.

Il avait 64 ans.

L’histoire de Mel Richard Antonen est devenue la meilleure de toutes. Tout a commencé dans la petite ville de Lake Norden, dans le Dakota du Sud, le 25 août 1956, alors qu’il était le troisième des quatre enfants de Ray et Valda Antonen.

Le lac Norden se trouve à 225 miles du stade de baseball le plus proche de la ligue majeure et n’a jamais été peuplé de plus de 550 personnes, mais lors des douces soirées d’été, les fans des comtés se rassemblent au Memorial Park pour regarder un nouvel épisode de l’histoire du baseball amateur du Dakota du Sud. Son attrait ne l’a jamais quitté alors même qu’il marchait, en tant que journaliste sportif, sur le célèbre Fenway Park de Boston avec le regretté Yankees Hall of Famer Joe DiMaggio, ou qu’il était assis dans une pirogue d’entraînement printanière d’avant-match avec un autre membre du Temple de la renommée, Minnesota Twins slugger. Harmon Killebrew, quelques semaines avant la mort de Killebrew en 2011.

La famille Antonen fait la promotion du baseball amateur dans le lac Norden depuis des décennies. Mel aimait raconter comment son père, Ray, au fil des ans, avait amené dans la petite ville natale une série de pros de la grange, y compris le légendaire Satchel Paige et le lauréat du prix Cy Young Jim Perry, pour jouer au Memorial Park. Les matins des matchs à domicile tout au long de son enfance et au-delà, Mel, son père et ses frères et sœurs toilettaient le terrain, avec la montée des champs de maïs et de soja marquant rituellement la progression de l’été au-delà de la clôture du champ gauche.

«J’adore le baseball parce qu’il me ramène toujours à la maison», a déclaré Antonen lors de son intronisation au Temple de la renommée des sports du Dakota du Sud en 2017. «Un parc de baseball dans mon esprit est une maison. Peu importe si c’est à côté d’un champ de maïs, comme c’est le cas dans le lac Norden, ou si c’est à côté d’un métro grondant, à New York.

Chez USA TODAY, et plus tard en tant qu’analyste pour MASN, le réseau qui couvre les Nationals de Washington et les Orioles de Baltimore, Antonen «était un très bon conteur qui allait bien au-delà des balles et des frappes et du score du match», a déclaré son retraité USA TODAY. Éditeur sportif Henry Freeman.

Dan Connolly faisait partie des journalistes de la région de Washington-Baltimore avec lesquels Antonen était proche, alors qu’ils étaient assis l’un à côté de l’autre dans la tribune de presse et échangeaient des barbes de bonne humeur.

« Il avait une manière tellement simple de lui avec les joueurs, les médias et le personnel », a déclaré Connolly. «C’était une de ces choses, tout le monde aimait le gars. Toutes les personnes. Il avait une façon de lui. Il pouvait se rapporter à n’importe qui. Il était vraiment très intelligent, et étant un garçon du Dakota du Sud, il était très facile à comprendre. Je me souviens de lui disant que s’il n’allait pas dans les écrivains de baseball, il voulait être un pasteur luthérien. Vous pouviez tout dire à Mel, c’était un type d’écoute pastoral. «

La carrière de journaliste d’Antonen a commencé quand il était enfant, quand il a appelé les scores des matchs à domicile du lac Norden à deux journaux pour lesquels il a fini par écrire: le Watertown (SD) Opinion publique, qui lui a payé en tant que lycéen 15 cents le pouce copie; et les Sioux Falls Chef Argus, où il a obtenu son premier emploi après avoir obtenu son diplôme de l’Université d’Augustana, couvrant finalement les rythmes sportifs, agricoles et politiques.

Il a rejoint USA TODAY en 1986, où l’une de ses premières missions couvrait le scandale du patinage artistique Tonya Harding Olympics. Antonen est devenu journaliste et chroniqueur de la MLB, couvrant l’histoire de la séquence consécutive de matchs de Cal Ripken Jr. à la course record de Mark McGwire-Sammy Sosa et aux scandales de stéroïdes qui ont suivi. L’histoire qu’il a souvent dite a été la plus gravée dans sa mémoire est venue pendant la série mondiale 1989 interrompue par le tremblement de terre. Là, assis dans une tribune de presse au-dessus du Candlestick Park de San Francisco, il a regardé le stade entier onduler dangereusement pendant le tremblement de terre destructeur de Loma Prieta. Antonen a déposé une histoire, puis est parti pendant des jours pour couvrir les conséquences, en se concentrant sur les coûts humains.

Le Hall of Famer Ripken a déclaré à Bob Nightengale de USA TODAY Sports qu’Antonen «était un incontournable du jeu pendant tant d’années, et il était clair qu’il avait une passion pour le baseball. C’était un journaliste sérieux et attentionné et il a laissé sa marque sur sa profession.

En plus des World Series, Antonen a couvert trois Jeux Olympiques et des ligues professionnelles de bowling.

«Je ne peux pas m’imaginer être autre chose qu’un journaliste, un misérable taché d’encre», a-t-il déclaré à l’auditoire du Hall of Fame.

Freeman, son rédacteur en chef de la section sportive pionnière de USA TODAY, a déclaré que les connaissances d’Antonen sur le baseball, le respect pour son histoire et son amour des histoires étaient évidents dès le premier jour.

«J’ai tout de suite compris qu’il comprenait clairement le baseball, et cela était dû en grande partie à son père», a déclaré Freeman.

Freeman a déclaré que l’une de ses histoires préférées impliquait Antonen aux Jeux Olympiques de 1988 à Séoul. Le sprinter canadien Ben Johnson a remporté le 100 mètres en un temps record du monde, mais a échoué à un test de dépistage de drogues, a été déchu de sa médaille d’or et a reçu l’ordre d’être renvoyé chez lui. USA TODAY a reçu un conseil selon lequel Johnson avait des réservations sur l’un des nombreux vols potentiels au départ de la Corée du Sud, et Freeman a immédiatement envoyé Antonen à l’aéroport pour trouver Johnson et faire tout ce qui était nécessaire pour obtenir une interview.

Emportant rien d’autre qu’un talkie-walkie et son carnet de notes, Antonen est arrivé à l’aéroport et a rapidement découvert que Ben Johnson avait réservé un vol à destination de Toronto. Antonen a acheté un billet, est monté à bord et a trouvé Ben Johnson – qui s’est avéré être un médecin, des décennies plus âgé que le sprinter du même nom. Antonen a transformé l’échec en une histoire d’intérêt humain mémorable sur la chasse effrénée à travers les obstacles de haute sécurité des Jeux olympiques qui s’est terminée par le mauvais Ben Johnson.

«Ce n’était pas une histoire qu’il ait fait une bonne histoire», a déclaré Freeman. «Cela a également montré tout ce que Mel ferait pour avoir une bonne histoire.»

Utilisant persévérance et personnalité, Antonen a marqué une rare interview avec DiMaggio, notoirement timide de la presse, tard dans la vie de la légende, après avoir appris que DiMaggio était à Boston pour un événement spécial au Fenway Park. L’homme considéré comme «inoubliable» par de nombreux journalistes sportifs s’est entretenu pendant plusieurs heures avec Antonen, et ils ont terminé par une promenade devant le monstre vert. DiMaggio «a adoré l’histoire du baseball», a déclaré Antonen des années plus tard au Argus-Leader.

Il a été diffuseur sportif pour le Mid-Atlantic Sports Report de MASN et analyste radio sur Sirius-XM au cours de la dernière décennie de sa carrière, et a également écrit pour Sports illustrés et autres publications. Il a fait une interview à la radio sur le baseball Hall of Fame votant depuis son lit d’hôpital moins d’une semaine avant sa mort. Il aimait particulièrement parler de baseball avec des camionneurs long-courriers lors de son émission de radio par satellite de fin de soirée.

La mère d’Antonen est décédée quand il avait 12 ans. Son père, lui-même inscrit au Temple de la renommée des sports du Dakota du Sud, a élevé Mel et ses sœurs, Kathy et Carmen, et son frère, Rusty, le terrain de Memorial Park devenant un refuge.

«Ma vie reflète le pouvoir du baseball», a-t-il déclaré dans ce discours de 2017. «L’un de mes premiers souvenirs du baseball du lac Norden a été l’été 1969.… En mars de cette année-là, ma mère est décédée après une bataille d’un an contre le cancer. Mais c’était le baseball et le baseball du lac Norden, avec des hot-dogs et un verre de 10 cents de boisson gazeuse et chassant des balles fétides d’entraînement au bâton par une belle nuit d’été, qui ont créé un détournement d’images effrayantes de trois mois auparavant – (de) mon le cercueil bronzé de maman, des adultes en pleurs, le corbillard devant Trinity Lutheran, par une journée nuageuse sous zéro, alors qu’il y avait des tas de neige dans l’un des pires hivers du Dakota du Sud.

Antonen a continué à signaler et à écrire tout au long de sa maladie avec le COVID-19 et une maladie auto-immune si rare que ses médecins lui ont dit qu’il était peut-être la seule personne sur Terre à avoir cette combinaison.

Des mois après avoir été diagnostiqué avec les deux maladies, Mel a marqué une interview avec Anthony Fauci, le plus grand expert des maladies infectieuses et grand fan de baseball du pays, qui a parlé de la nécessité de faire preuve de prudence, mais aussi d’espoir, dans une pandémie. «Vous devez continuer votre vie, mais cela ne signifie pas que vous devez vous priver de tous les plaisirs», lui dit Fauci.

La dernière chronique d’Antonen pour MASN, écrite après que les Dodgers aient remporté la Série mondiale en octobre, a rendu hommage au rituel réconfortant et rassurant de l’année prochaine du baseball. Cela s’est terminé ainsi: «Prédiction des World Series 2021: les Padres en six sur les White Sox.»

Mel Richard Antonen laisse dans le deuil son fils, Emmett, 14 ans, et sa femme, Lisa Nipp, photojournaliste, qu’il a épousée en 2001, ainsi que trois frères et sœurs et leurs familles. Lisa a embrassé les nombreux personnages de l’orbite de baseball de Mel, tenant autrefois le téléphone de Mel avec le lanceur croustillant du Hall-of-Fame, Bob Feller, en discutant de la beauté des roses trémières.

«De Joe DiMaggio à Dusty Baker et Bryce Harper, j’ai pu rencontrer, interviewer et devenir ami avec des gens que les fans de baseball du monde entier aimeraient connaître», a-t-il déclaré dans ce discours du Temple de la renommée dans le Dakota du Sud. «Mais ces expériences ne se sont produites que parce que j’ai grandi avec des gens que nous devrions tous avoir la chance de connaître. Les leçons apprises ici, et dans la prairie, m’ont accompagnée et ont fonctionné à merveille. Et ce soir, le baseball me ramène à la maison une fois de plus.