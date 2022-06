L’ancien joueur du Sporting KC Vermillion avait CTE, un 1er en MLS

BOSTON (AP) – Des chercheurs ont diagnostiqué pour la première fois une encéphalopathie traumatique chronique chez un joueur de la Major League Soccer, affirmant mardi que l’ancien défenseur du Sporting Kansas City, Scott Vermillion, souffrait de la maladie dégénérative du cerveau.

Le centre CTE de l’Université de Boston a déclaré que Vermillion, décédé d’une surdose accidentelle de drogue en décembre 2020 à l’âge de 44 ans, avait un CTE. Bien qu’il soit impossible de relier un cas individuel à une cause, la maladie a été liée à des coups répétés à la tête.

CTE a été trouvé dans plus de 100 anciens joueurs de la NFL ainsi que des joueurs de football semi-professionnels et lycéens. Vermillion est le premier de la MLS.

“M. Vermillion nous a montré que les joueurs de football sont à risque de CTE », a déclaré le Dr Ann McKee, directrice du BU CTE Center. “Nous devons tout mettre en œuvre pour identifier les joueurs qui souffrent et leur fournir des soins compatissants et un soutien médical approprié.”

Vermillion a commencé à jouer au football à l’âge de 5 ans et a continué pendant 22 ans, culminant en quatre saisons MLS pour DC United, les Colorado Rapids et le Sporting KC. Il a également joué pour les États-Unis au Championnat du monde des moins de 17 ans en 1993 et ​​a fait quelques apparitions pour l’équipe des moins de 20 ans en 1996.

Après avoir pris sa retraite en 2001 avec une blessure à la cheville, selon sa famille, il est devenu déprimé et a eu des problèmes de contrôle des impulsions et d’agressivité. Finalement, il a souffert de pertes de mémoire et a développé un problème de toxicomanie.

Tous ont été associés au CTE, qui a été lié à des commotions cérébrales ou à des coups sous-commotionnels chez les athlètes, les anciens combattants et d’autres personnes qui subissent des traumatismes crâniens répétés.

“Cette maladie détruit les familles, et pas seulement les familles du football”, a déclaré le père de Vermillion, Dave Vermillion. “Nous espérons que ce sera un signal d’alarme pour la communauté du football pour soutenir les anciens joueurs et leur apporter l’aide dont ils ont besoin, afin que du bien puisse sortir de cette tragédie.”

La MLS Players Association a appelé la ligue à rompre avec les instances dirigeantes internationales du sport et à adopter une règle élargissant les remplacements pour permettre aux joueurs souffrant de commotions cérébrales.

« Nous ne devons pas rester les bras croisés et attendre qu’ils fassent ce qu’il faut. La MLS devrait adopter unilatéralement une règle de substitution complète en cas de commotion cérébrale immédiatement », a déclaré le syndicat dans un communiqué. “Les règles de substitution actuelles ne donnent pas suffisamment de temps aux professionnels de la santé pour diagnostiquer correctement les commotions cérébrales potentielles sans mettre une équipe dans une situation de désavantage concurrentiel substantiel.”

La Concussion Legacy Foundation a appelé à des règles qui limiteraient le football tacle et la tête au football aux enfants de plus de 14 ans. Le co-fondateur de la CLF, Chris Nowinski, a déclaré que la démence était déjà liée à la tête répétitive des joueurs de football professionnels en Grande-Bretagne.

“Il est temps pour la communauté mondiale du football d’avoir une vraie conversation sur la tête, en particulier dans le jeu des jeunes”, a déclaré Nowinski. “Nous devons de toute urgence enquêter sur l’étendue de cette crise dans le football amateur et mettre immédiatement en place des réformes pour empêcher le CTE dans la prochaine génération.”

Jimmy Golen, l’Associated Press