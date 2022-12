L’ancien joueur de tennis Fernando Verdasco accepte une suspension de deux mois pour dopage

L’ancien joueur de tennis professionnel du top 10 Fernando Verdasco a accepté une suspension provisoire volontaire pour dopage de deux mois après avoir été testé positif à des médicaments pour le TDAH, a annoncé mercredi l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis.

Verdasco, qui a eu 39 ans ce mois-ci, a déclaré qu’il prenait du méthylphénidate comme médicament prescrit par son médecin pour traiter le TDAH, mais a oublié de renouveler son autorisation d’usage thérapeutique pour le médicament. L’agence d’intégrité a déclaré que Verdasco avait maintenant obtenu une exemption de l’Agence mondiale antidopage pour aller de l’avant. Il a été testé positif lors d’un tournoi ATP Challenger à Rio de Janeiro, au Brésil, en février.

L’agence d’intégrité a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle “accepte que le joueur n’ait pas eu l’intention de tricher, que sa violation était involontaire et involontaire, et qu’il ne porte aucune faute ou négligence significative pour cela”, et donc ce qui aurait pu être un deux suspension d’un an a été réduite à deux mois. Verdasco sera éligible pour concourir le 8 janvier.

L’Espagnol est quatre fois quart de finaliste du Grand Chelem, atteignant ce stade plus récemment en 2013 à Wimbledon, où il a perdu une avance de deux sets dans une défaite en cinq sets contre l’éventuel champion Andy Murray. Verdasco a atteint un meilleur classement en carrière de n ° 7 en avril 2009 et est actuellement n ° 125.

