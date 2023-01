L’ancien joueur de rugby néo-zélandais Campbell Johnstone devient le premier All Black à se déclarer gay

CNN

—



L’ancien joueur de rugby néo-zélandais Campbell Johnstone est devenu le premier All Black à se déclarer publiquement gay, dans une interview avec Seven Sharp de TVNZ lundi.

Johnstone – qui a disputé trois matchs tests pour la Nouvelle-Zélande, dont deux contre les Lions britanniques et irlandais en 2005 – a déclaré qu’il l’avait dit à ses amis et à sa famille “il y a longtemps” avant de faire l’annonce dans l’émission.

“Si je peux être le premier All Black à se déclarer gay et à éliminer la pression et la stigmatisation entourant le problème, cela peut en fait aider d’autres personnes”, a déclaré Johnstone.

“Alors le public saura qu’il y en a un parmi les All Blacks … et ce pourrait être l’une des dernières pièces du puzzle sportif qui donne la fermeture à tout le monde”, a ajouté l’ancien joueur de Canterbury and Crusaders.

Répondant à l’annonce, le directeur général de New Zealand Rugby, Mark Robinson, a félicité son ancien coéquipier, affirmant que “la force et la visibilité de Johnstone ouvriront la voie à d’autres dans notre jeu”, dans un communiqué publié sur Twitter lundi.

“Le rugby est un sport accueillant pour tout le monde et un endroit où les gens doivent se sentir en sécurité pour être qui ils sont. On sait qu’il y a des gens qui n’ont pas toujours été à l’aise d’être qui ils sont dans le rugby. Nous voulons être clairs, peu importe qui vous aimez, le rugby vous soutient », a ajouté Robinson.

Johnstone, 43 ans, a déclaré qu’il était prêt pour les projecteurs qui seraient braqués sur lui, ajoutant: “Je suis très heureux et très à l’aise avec moi-même, donc j’en suis très heureux.”