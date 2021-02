L’ancien joueur de la NFL Vincent Jackson retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à 38 ans

La police enquête sur la mort d’un ancien joueur de la NFL Vincent Jackson.

Selon le bureau du shérif du comté de Hillsborough, l’ancien récepteur large des Buccaneers de Tampa Bay a été retrouvé mort le lundi 15 février au Homewood Suites de Brandon, en Floride. Il avait 38 ans.

Dans un communiqué de presse, la police a déclaré qu’une femme de ménage avait trouvé Vincent mort dans sa chambre d’hôtel. La cause du décès n’a pas encore été déterminée, mais les autorités ont déclaré qu’il n’y avait « aucun signe apparent de traumatisme ».

«J’ai mal au cœur pour les nombreux êtres chers que Vincent Jackson laisse derrière lui, de sa femme et ses enfants à la nation des Buccaneers qui l’adorait», Sheriff Chad Chronister dit dans un communiqué. « M. Jackson était un homme dévoué qui a mis sa famille et sa communauté au-dessus de tout. Le football de côté, il a touché d’innombrables vies grâce à sa Fondation Jackson In Action 83. »

Le shérif a ensuite rappelé que Vincent avait été nommé député honoraire par le bureau du shérif du comté de Hillsborough afin de reconnaître son dévouement à la communauté.