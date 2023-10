Classez ceci sous l’un des plus grands Roue de la Fortune des tâtonnements que vous verrez jamais.

L’ancien porteur de ballon de la NFL, Rashad Jennings, a laissé tomber le ballon si fort lors de l’épisode de Roue de la fortune des célébrités cette semaine, il ne peut s’empêcher de rire de lui-même.

En tentant de résoudre un casse-tête dans la catégorie « Rhyme Time », l’homme de 38 ans n’avait qu’une seule lettre à deviner – une lettre « Q » pour résoudre le casse-tête, « Conduire à Reno avec Quentin Tarantino ».

Jennings, après avoir posté un tour de 600 $, a annoncé avec confiance sa supposition sur la lettre « P ».

Rashad Jennings avec une terrible supposition sur la Roue de la Fortune pic.twitter.com/WBYzHApNAA – Tabouret de bar Sports (@barstoolsports) 19 octobre 2023

« Non, je suis désolé, non », a déclaré l’animateur de longue date Pat Sajak avec déception alors que le public commençait à gémir et à rire.

Jennings jouait pour son organisation La Fondation Rashad Jenningsqui aide les enfants en matière de santé, de leadership, de mentorat et de lecture.

Clairement conscient que son échappé va faire de lui la cible de taquineries, Jennings s’est un peu moqué de lui-même sur Instagram.

« Vous allez certainement rire », a-t-il écrit.

Bien que Sajak n’ait pas parlé de cette erreur sur les réseaux sociaux, comme il le fait occasionnellement, dans le passé, il a rapidement rappelé aux téléspectateurs que « parfois, c’est un mot qui ne veut tout simplement pas être mis en évidence pour vous ».

Inutile de dire que nous ne verrons probablement pas de films pour Puentin Tarantino de si tôt.