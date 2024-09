L’ancien joueur de la LNH Stephen Peat décède des suites de ses blessures suite à un accident de voiture à Langley

L’Association des anciens de la LNH a confirmé le décès de Stephen Peat dans un message publié sur les réseaux sociaux jeudi matin, des suites de blessures causées par « un accident tragique survenu il y a un peu plus de deux semaines ». Recevez les dernières nouvelles de Patrick Johnston directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photographie de Douglas Quan / Dossiers du National Post

Contenu de l’article Malgré toute la notoriété qui accompagne le fait d’être un dur à cuire du hockey, il y a presque toujours en dessous une histoire plus gentille et plus amicale.

Publicité 2 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

CE CONTENU EST RESERVE AUX ABONNES UNIQUEMENT Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Articles exclusifs des meilleurs chroniqueurs sportifs Patrick Johnston, Ben Kuzma, JJ Abrams et d’autres. De plus, les bulletins d’information et les événements Canucks Report, Sports et Headline News.

Accès en ligne illimité à The Province et à 15 sites d’information avec un seul compte.

Le journal électronique de la Province, une réplique électronique de l’édition imprimée à consulter sur n’importe quel appareil, à partager et à commenter.

Puzzles et bandes dessinées quotidiens, y compris le New York Times Crossword.

Soutenez le journalisme local. ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Articles exclusifs des meilleurs chroniqueurs sportifs Patrick Johnston, Ben Kuzma, JJ Abrams et d’autres. De plus, les bulletins d’information et les événements Canucks Report, Sports et Headline News.

Accès en ligne illimité à The Province et à 15 sites d’information avec un seul compte.

Le journal électronique de la Province, une réplique électronique de l’édition imprimée à consulter sur n’importe quel appareil, à partager et à commenter.

Puzzles et bandes dessinées quotidiens, y compris le New York Times Crossword.

Soutenez le journalisme local. INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Partagez vos pensées et rejoignez la conversation dans les commentaires.

Bénéficiez d’articles supplémentaires chaque mois.

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés. Connectez-vous ou créez un compte ou

Contenu de l’article Stephen Peat fait partie de ces histoires. Ses poings l’ont porté jusqu’à la LNH, mais c’est son cœur qui a été le plus admiré par ses coéquipiers. C’est ce que son vieil ami Howie Zaron veut que les gens retiennent à propos de Peat, décédé trop jeune à 44 ans. « Nous voulons simplement nous assurer que les gens savent que Peaty était une bonne personne. Les gens veulent toujours se concentrer sur les difficultés, mais c’était une bonne personne. Il avait beaucoup de copains et nous essayions de le soutenir », a déclaré Zaron jeudi, peu de temps après qu’il soit devenu public que Peat était décédé des suites de ses blessures après avoir été heurté par une voiture. Ces difficultés avaient attiré l’attention nationale sur Peat il y a sept ans, alors qu’il parlait ouvertement de la façon dont sa vie s’était déroulée depuis sa retraite du hockey en 2007. Il était en cure de désintoxication pour lutter contre des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

Rapport des Canucks Lecture essentielle pour les amateurs de hockey qui mangent, dorment, Canucks, répètent. En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc. Merci de vous être inscrit ! Un e-mail de bienvenue vous a été envoyé. Si vous ne le voyez pas, veuillez vérifier votre dossier de courrier indésirable. Le prochain numéro de Canucks Report sera bientôt dans votre boîte de réception. Nous avons rencontré un problème lors de votre inscription. Veuillez réessayer

Contenu de l’article

Annonce 3 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Il avait eu du mal à garder un emploi et s’était retrouvé sans abri dans les rues de Surrey et de Langley, rebondissant entre les canapés de ses amis et la cabine de son camion. L’Association des anciens de la LNH a confirmé le décès de Peat dans un message publié sur les réseaux sociaux jeudi matin, des suites de blessures survenues dans « un accident tragique il y a un peu plus de deux semaines ». Selon la GRC de Langley, Un piéton de 44 ans a subi des blessures mettant sa vie en danger lorsqu’il a été heurté par une voiture en direction ouest vers 4 h 15 le 30 août. Selon un communiqué de presse de la GRC publié plus tard dans la journée, le piéton non identifié traversait la route près de Kwantlen Crescent. Le conducteur est resté sur les lieux et a coopéré avec la police. L’enquête se poursuit, a déclaré le caporal Craig Van Herk de la GRC dans un courriel. La police montée a refusé de confirmer que Peat était le piéton, mais Zaron a confirmé que son vieil ami était le piéton qui a été heurté. Peat a grandi à Princeton, mais a déménagé à Langley à l’âge de 14 ans pour essayer de rejoindre le Thunder de Langley de la BCHL. Zaron était ami avec plusieurs joueurs plus âgés de l’équipe et le jeune Peat a immédiatement fait forte impression. « Il n’était pas énorme, il était juste coriace », se souvient Zaron. « Il affrontait des jeunes de 20 ans et gagnait plus qu’il ne perdait. » « Les poings de Peat lui ont valu une place dans l’équipe et lui ont permis d’aller très loin, jusqu’au sommet, mais il pouvait aussi jouer », a déclaré Zaron. « On ne peut pas aller jusqu’à la LNH si on ne sait pas ce qu’on fait quand on ne se bat pas. »

Annonce 4 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article L’Association des anciens de la LNH a le cœur brisé d’apprendre que Stephen Peat est décédé des suites de ses blessures survenues à la suite d’un tragique accident survenu il y a un peu plus de deux semaines. Il n’avait que 44 ans. Stephen a été repêché 32e au total par le @AnaheimDucks en 1998. En 2000, il a été échangé aux… pic.twitter.com/sjbWx3VuV2 — Anciens joueurs de la LNH (@NHLAlumni) 12 septembre 2024 Mais le combat était sa principale activité, un domaine dans lequel le hockey était très valorisé. Et Peat était un coéquipier apprécié pour cette raison. « C’était un protecteur, il n’aimait pas que ses coéquipiers soient bousculés », a déclaré Zaron. Ces combats ont cependant eu des conséquences à long terme. Des blessures à la main et à l’aine l’ont forcé à prendre sa retraite après avoir joué un seul match lors de la saison 2006-2007. Il souffrait également de séquelles post-commotionnelles. La vie est vite devenue une lutte. Dans une interview accordée au National Post en 2017, il a déclaré qu’il avait remarqué pour la première fois des problèmes liés à une commotion cérébrale à la fin de sa carrière de joueur et que depuis sa retraite, il souffrait de maux de tête et de problèmes de vie quotidienne. Il avait essayé de devenir agent immobilier, mais n’avait pas réussi l’examen. Il avait travaillé dans le bâtiment et dans un atelier de réparation de Harley Davidson, mais jamais très longtemps.

Publicité 5 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « Certains jours, je me lève et je me bats. J’en paie le prix », a-t-il déclaré. « Quand le rideau tombe, personne ne voit cette putain de partie. Personne ne m’encourage en ce moment, vous savez ? Ils ne voient pas mes difficultés. » Il est allé en cure de désintoxication pour tenter de se libérer de sa dépendance. Mais les problèmes étaient plus profonds que cela, a déclaré un jour son père Walter à The Le New York Times. « Ils doivent déterminer la cause profonde de sa douleur, et non pas simplement essayer de lui faire arrêter de prendre des pilules », a déclaré l’aîné Peat. TVP Zaron, entraîneur de football de jeunes de longue date, est bien conscient de l’encéphalopathie traumatique chronique, ou ETC, une maladie cérébrale qui serait causée par des traumatismes crâniens répétés. L’ETC est censée provoquer des troubles de la pensée, du comportement et de l’humeur, et peut conduire à la démence. L’ETC a été détectée dans le cerveau de nombreux anciens athlètes qui ont pratiqué des sports de contact comme le football, le hockey et le rugby. L’ETC ne peut être confirmée que par un examen posthume direct du cerveau. Les amis de Peat pensaient depuis longtemps que les problèmes de son ami étaient dus à l’ETC, a déclaré Zaron.

Annonce 6 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Un incendie survenu en 2015 dans la maison de son père à Langley a été attribué à Peat, qui a finalement plaidé coupable d’incendie criminel par négligence, bien qu’il ait insisté sur le fait que l’incendie avait commencé après qu’il ait accidentellement laissé un chalumeau allumé dans le garage de son père et l’ait oublié alors qu’il travaillait dehors sur son camion. Et dans les années qui ont suivi, il a été reconnu coupable de divers délits mineurs, comme conduite sans permis, menaces et méfaits. Malgré ses difficultés, Peat ne regrettait pas le chemin qu’il avait emprunté vers le hockey, mais il aurait évidemment souhaité que les choses se passent un peu différemment. « Je ne dirais pas qu’il regrette, même si je pense qu’en vieillissant, il aurait aimé être un peu plus intelligent dans sa façon de s’y prendre. Mais il m’a aussi dit : « Je dois protéger mes coéquipiers » », a déclaré Zaron.

Annonce 7 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Photographie de Doug Pensinger / Getty Images Zaron a dit qu’il partait à Langley à la recherche de son ami toutes les six semaines environ. Peat n’avait toujours pas de logement, mais Zaron parvenait généralement à le retrouver. Il apportait de la nourriture et ils discutaient. « Il avait encore toute sa tête », a-t-il déclaré. « Même dans les moments les plus sombres, il était capable de convaincre quelqu’un. » Parfois, il entendait que Peat allait rendre visite à un autre ami qui habitait près de Zaron et donc Zaron laissait du Gatorade et des barres de céréales dans la rue pour que son ami vienne les chercher. Il le faisait toujours. « C’est un peu comme savoir que l’ours va toujours passer », dit Zaron en riant. [email protected] Recommandé par la rédaction « Personne ne m’encourage » : un ancien joueur de la LNH lutte contre la toxicomanie et les symptômes d’une commotion cérébrale dans les rues de Surrey Canucks : Guillaume Brisebois se sent bien après sa dernière blessure cauchemardesque Photographie de RAFAL GERSZAK / Le New York Times Ajoutez notre site Web à vos favoris et soutenez notre journalisme : Ne manquez pas les nouvelles que vous devez savoir — ajoutez VancouverSun.com et TheProvince.com à vos favoris et inscrivez-vous à nos newsletters ici. Vous pouvez également soutenir notre journalisme en devenant un abonné numérique : pour seulement 14 $ par mois, vous pouvez obtenir un accès illimité au Vancouver Sun, à The Province, au National Post et à 13 autres sites d’actualités canadiens. Soutenez-nous en vous abonnant dès aujourd’hui : Le Vancouver Sun | La Province.

Contenu de l’article