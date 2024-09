L’ancien joueur de la LNH Stephen Peat décède à l’âge de 44 ans

La Ligue nationale de hockey pleure une nouvelle perte.

Le journal NHL Alumni a confirmé que Stephen Peat, ancien joueur des Capitals de Washington et des Ducks d’Anaheim, est décédé tragiquement des suites de ses blessures subies lors d’un horrible accident il y a deux semaines. Peat avait 44 ans.

Comme le souligne le communiqué, Stephen était un donneur d’organes et a ainsi sauvé la vie de nombreuses personnes grâce au don d’organes.

Originaire de Princeton, en Colombie-Britannique, Peat a été sélectionné au 32e rang du repêchage de la LNH en 1998 par les Mighty Ducks d’Anaheim. Il a passé cinq ans dans la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL) avec les Rebels de Red Deer, les Americans de Tri-City et les Hitmen de Calgary, récoltant 53 points et un total impressionnant de 615 minutes de pénalité en 203 matchs. Peat a été sélectionné au 3e rang du repêchage bantam de la WHL en 1995 par Red Deer.

Peat a passé deux saisons dans la Ligue américaine de hockey avec les Pirates de Portland, filiale des Capitals de Washington en ligue mineure, avant de se retrouver sur la liste des Capitals. Peat a fait ses débuts dans la LNH en 2001-2002 et a marqué deux buts et quatre points en 38 matchs, dont 85 minutes de pénalité. Peat a ensuite passé les saisons suivantes à faire des allers-retours entre Washington et les Pirates.

Peat a disputé 130 matchs dans la LNH avec les Capitals, récoltant huit buts et deux passes pour 10 points et 234 minutes de pénalité au cours de cette période. Son total dans la LAH comprend sept points et 555 minutes de pénalité en 50 matchs.

Lors du lock-out de la LNH de 2004-2005, Peat a joué pour les Trashers de Danbury. L’équipe est devenue célèbre après la sortie du documentaire Netflix « Untold: Crimes and Penalties ».