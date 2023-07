L’ancien joueur de la LNH Billy MacMillan reste dans les mémoires comme un ami humble et très respecté

Billy MacMillan de l’Î.-P.-É. a joué aux côtés de certains des plus grands joueurs de hockey au monde lors de ses 446 matchs dans la LNH, mais il faudrait lui soutirer des histoires.

Il a remporté la Coupe Stanley en tant qu’entraîneur adjoint des Islanders de New York en 1980, mais il ne s’en vanterait jamais.

Lorsqu’il a travaillé à la PEI Liquor Control Commission après sa retraite, il était tellement respecté qu’ils ont donné son nom à un prix d’employé, mais il n’a jamais voulu s’en attribuer le mérite.

MacMillan, dont on se souvient comme d’un homme humble et profondément respecté par ceux qui le connaissaient, est décédé dans la nuit de vendredi à l’âge de 80 ans.

Les Islanders de New York sont profondément attristés d’apprendre le décès de l’ancien joueur et entraîneur adjoint de l’équipe de la Coupe 1980, Bill MacMillan. Nous adressons nos pensées et nos prières à toute la famille et amis MacMillan. pic.twitter.com/gchV3aDb2s —@NYIslanders

« Un homme au caractère fort et fort », a déclaré Jamie MacLeod, qui a grandi en idolâtrant MacMillan en tant que joueur de hockey et est devenu plus tard un collègue avec lui à la commission des alcools. Il faisait partie d’un groupe d’amis qui se réunissaient les vendredis à The Alley à Charlottetown.

Billy MacMillan a disputé 446 matchs dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto, les Flames d’Atlanta et les Islanders de New York. Il a inscrit 22 buts, un sommet en carrière, avec les Leafs en 1970-1971. (UPEI)

« Une morale forte. Éthique de travail incontestable, loyauté. Humble. Timide », a déclaré MacLeod.

« Si vous pouviez rencontrer l’homme, vous n’auriez aucune idée à moins que vous ne le sachiez à l’avance, car il ne vous parlerait pas des nombreuses réalisations qu’il a accomplies dans sa carrière, non seulement en tant que joueur de hockey, mais en tant que père, en tant que frère. «

MacLeod se souvient d’avoir vu MacMillan jouer pour l’Université St. Dunstan, qui deviendra plus tard l’UPEI, dans les années 1960. Il a également poursuivi sa carrière de joueur et d’entraîneur dans la LNH.

Alors que les autres enfants jouaient au hockey sur étang et faisaient semblant d’être Gordie Howe ou Bobby Orr, MacLeod voulait toujours être Billy MacMillan.

C’était donc un plaisir pour MacLeod, qui avait 11 ans de moins, de devenir ami avec MacMillan lorsqu’ils ont commencé à travailler ensemble à la commission des alcools en 2005.

« Le nombre d’employés qui travaillent pour Billy, qui, grâce à son mentorat, ont finalement été élevés à des postes plus élevés, y compris les directeurs de magasin eux-mêmes, je pense que c’est un hommage à l’homme. »

D’autres hommages ont afflué sur les médias sociaux de la part de joueurs et d’entraîneurs qui connaissaient MacMillan en tant que joueur avec les Maple Leafs de Toronto, les Flames d’Atlanta et les Islanders de New York – ainsi qu’avec l’équipe nationale du Canada – et en tant qu’entraîneur avec les Islanders, les Rockies du Colorado et Diables du New Jersey.

Le Temple de la renommée des sports de l’Î.-P.-É. est attristé par le décès de Billy MacMillan (intronisé en 1985) à l’âge de 80 ans. Vainqueur de la Coupe Stanley. Médaillée de bronze pour le Canada aux Jeux olympiques de 1968. Un homme bon & mentor. Condoléances à la famille. pic.twitter.com/U5kbZDfgX7 —@PEISportsHall

Nous sommes attristés d’apprendre le décès de l’entraîneur et joueur de hockey canadien, Bill MacMillan. Bill a représenté le Canada sur la scène internationale à plusieurs reprises avant de faire ses débuts dans la LNH avec les Maple Leafs en 1970. Nos pensées et nos condoléances vont à la famille de Bill. pic.twitter.com/055zZVFHDA —@Feuilles d’érable

Mais pour MacLeod et ses copains de The Alley, il était simplement un bon ami.

« Nous nous rencontrions le vendredi pendant quelques heures, résolvions les problèmes du monde, pompions Billy pour des histoires parce qu’il était si humble qu’il fallait pomper des trucs », a déclaré MacLeod.

« Et grâce à cette amitié, elle s’est développée et nous sommes devenus un groupe très serré. »

Les arrangements funéraires n’ont pas encore été finalisés.