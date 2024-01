L’ancien joueur de la LNH Alex Formenton se rend coupable d’accusations liées à une accusation d’agression sexuelle en 2018

L’ancien joueur de la LNH Alex Formenton s’est rendu dimanche à la police canadienne après avoir été inculpé en lien avec une accusation d’agression sexuelle portée en 2018, a indiqué son équipe juridique.

Formenton, 24 ans, qui a joué pour les Sénateurs d’Ottawa de la LNH en 2017, a pris un congé pour une durée indéterminée du Club de hockey suisse Ambri-Piotta mercredi dernier. Son équipe juridique n’a pas commenté les accusations portées contre Formenton par la police de London, en Ontario, mais a confirmé qu’il s’agissait d’allégations de 2018.

“Alex défendra vigoureusement son innocence et demande aux gens de ne pas se précipiter pour juger sans avoir entendu toutes les preuves”, a déclaré mardi Daniel Brown, l’un des avocats représentant Formenton, dans une déclaration à NBC News.

En 2022, une Ontarienne a demandé 3,55 millions de dollars en dommages-intérêts dans le cadre d’une poursuite civile contre sept joueurs de l’équipe de 2018, alléguant qu’ils l’avaient agressée et maltraitée sexuellement, selon le dossier de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Les joueurs en costume n’ont été identifiés que comme « John Doe ». La femme a abandonné les poursuites après avoir conclu un accord avec les accusés en mai 2022, selon son avocat.

La police de Londres a refusé mardi de commenter la nouvelle enquête, mais a annoncé qu’elle organiserait lundi une conférence de presse pour répondre à l’intérêt du public autour de l’affaire.

Aucune accusation relative à cette affaire n’a été déposée devant la Cour de justice de l’Ontario, a déclaré mardi un porte-parole du tribunal. La police a jusqu’au jour de sa première comparution devant le tribunal pour déposer des accusations, a déclaré un représentant du ministère du Procureur général.

Les accusations surviennent alors que le journal canadien rapportait mercredi dernier Le Globe and Mail que cinq membres de l’équipe de 2018 ont reçu l’ordre de se rendre à la police de l’Ontario. NBC News n’a pas confirmé de manière indépendante le nombre de joueurs inculpés dans le cadre de l’enquête en cours.

Quatre autres joueurs de la LNH qui faisaient également partie de l’équipe du Mondial junior 2018 ont pris des congés pour une durée indéterminée au milieu des reportages sur l’enquête : Michael McLeod et Cal Foote des Devils du New Jersey, Carter Hart des Flyers de Philadelphie et Dillon Dubé des Flames de Calgary.

La LNH a déclaré qu’elle ne ferait pas encore de commentaires sur les accusations portées contre les joueurs. Les représentants de Hockey Canada et de la Ligue canadienne de hockey n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

NBC News n’a pas confirmé si les quatre autres joueurs en congé sont ceux à qui il a été demandé de se rendre à la police. Leurs agents n’ont répondu ni aux appels téléphoniques ni aux courriels concernant l’enquête.