L’ancien joueur de la LNH Alex Formenton a été accusé par la police au Canada et s’est rendu, selon son avocat

L’ancien joueur de la LNH Alex Formenton s’est rendu à la police dimanche dans le cadre d’une enquête sur une agression sexuelle présumée par plusieurs membres de l’équipe canadienne du monde junior 2018.

L’équipe juridique de Formenton a confirmé à l’Associated Press que la police de London, en Ontario, avait inculpé Formenton et plusieurs autres joueurs. L’avocat Daniel Brown n’a pas précisé à quelle(s) accusation(s) Formenton faisait face.

“Alex défendra vigoureusement son innocence et demande aux gens de ne pas se précipiter pour juger sans entendre toutes les preuves”, a déclaré Brown dans un communiqué envoyé par courrier électronique à l’AP. Brown n’a pas répondu à un message de suivi demandant plus de détails.

Cinq joueurs de l’équipe canadienne junior médaillée d’or aux championnats du monde juniors de 2018 ont pris un congé la semaine dernière de leurs clubs actuels au milieu d’un rapport selon lequel cinq membres de cette équipe avaient été invités à se rendre à la police de Londres pour faire face à des accusations d’agression sexuelle.

Cela incluait Formenton, un ancien joueur des Sénateurs d’Ottawa qui évolue maintenant en Europe. Son équipe suisse, le HC Ambri-Piotta, a déclaré qu’il avait obtenu un congé d’une durée indéterminée pour des raisons personnelles et qu’il avait été autorisé à rentrer chez lui au Canada.

Les joueurs de la LNH Michael McLeod et Cal Foote des Devils du New Jersey, Carter Hart des Flyers de Philadelphie et Dillon Dubé des Flames de Calgary est également parti en congé ces derniers jours.

La police de Londres a prévu une conférence de presse le 5 février pour aborder la situation et a refusé de commenter davantage. Joint dimanche, un porte-parole a déclaré que la police « fournira toutes les mises à jour lors de notre conférence de presse ».

Formenton, 24 ans, a disputé 109 matchs avec les Sénateurs de la saison 2017-2018 à 2021-2022 avant que son contrat ne soit pas renouvelé et qu’il parte à l’étranger.

Un message envoyé dimanche à un avocat représentant Hart n’a pas été immédiatement renvoyé. Les messages envoyés la semaine dernière aux agents de tous les joueurs en congé n’ont pas non plus été retournés.

La police de Londres a ouvert une enquête en 2022 après que l’on eut appris que Hockey Canada avait réglé un procès avec une femme qui a déclaré avoir été agressée sexuellement par huit membres de cette équipe médaillée d’or lors d’un gala. Le Globe & Mail, citant des sources anonymes, a rapporté mercredi que cinq joueurs de cette équipe avaient été invités à se rendre à la police dans la ville à mi-chemin entre Toronto et Détroit pour faire face à des accusations d’agression sexuelle.

La LNH a ouvert sa propre enquête en 2022 et s’est engagé à rendre ces conclusions publiques.

