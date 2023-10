L’ancien attaquant de la LNH et joueur des Panthers de Nottingham, Adam Johnson, est décédé après un « accident anormal » lors d’un match dans la meilleure ligue de hockey de Grande-Bretagne, a confirmé son club.

Le match de Challenge Cup contre les Steelers de Sheffield a été arrêté à la 34e minute après une collision sur la glace au cours de laquelle Johnson semblait souffrir d’une grave coupure au cou causée par un patin. Les supporters ont ensuite été invités à quitter le stade de Sheffield en raison de ce que le compte X (anciennement Twitter) du club a qualifié d’« urgence médicale majeure ».

Les Panthers se sont déclarés dimanche « vraiment dévastés » en annonçant le décès de l’Américain de 29 ans.

Un communiqué disait : « Les Panthers de Nottingham sont vraiment dévastés d’annoncer qu’Adam Johnson est tragiquement décédé à la suite d’un accident anormal lors du match à Sheffield hier soir. »

Ils ont ajouté : « Il manquera beaucoup au club et ne l’oubliera jamais.

« Adam, notre numéro 47, était non seulement un joueur de hockey sur glace exceptionnel, mais aussi un formidable coéquipier et une personne incroyable avec toute la vie devant lui.

« Les Panthers aimeraient transmettre nos pensées et nos condoléances à la famille d’Adam, à son partenaire et à tous ses amis en cette période extrêmement difficile.

“Tout le monde au club, y compris les joueurs, le personnel, la direction et les propriétaires, a le cœur brisé à l’annonce du décès d’Adam.”

La police du South Yorkshire a déclaré dans un communiqué : « Nous avons été appelés hier (28 octobre) à 20 h 25 pour nous signaler qu’un joueur avait été grièvement blessé lors d’un match des Sheffield Steelers contre les Nottingham Panthers à l’Utilita Arena de Sheffield.

« Des policiers se sont rendus sur place aux côtés d’autres services d’urgence et un homme, âgé d’une vingtaine d’années, a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves. Malheureusement, son décès a ensuite été constaté à l’hôpital.

“Nos agents restent sur les lieux pour mener des enquêtes aujourd’hui (29 octobre) et notre enquête sur les circonstances de l’incident se poursuit.”

La Ligue élite de hockey sur glace (EIHL) a déclaré que tous les matchs prévus le dimanche 29 octobre avaient été reportés à la lumière de « nouvelles profondément bouleversantes ». Le match des Panthers contre le Glasgow Clan, le 31 octobre, a également été reporté.

Johnson avait rejoint les Panthers cet été pour jouer dans l’EIHL, qui compte 10 franchises dont des équipes d’Irlande du Nord, du Pays de Galles, d’Écosse et d’Angleterre.

Il a auparavant joué pour les Penguins de Pittsburgh dans la LNH, marquant un but et quatre points en 13 matchs au cours d’une partie des saisons 2018-19 et 2019-20.

Avant de rejoindre Pittsburgh, Johnson a joué collégialement à l’Université du Minnesota Duluth pendant deux saisons.

“Le monde du hockey tout entier est en deuil”

S’exprimant samedi soir, l’ancien centre de Pittsburgh, Matt Cullen, a décrit Johnson comme « un enfant irréel, juste un gars formidable ».

« Un type de type sel de la terre », a déclaré Cullen. « Donc, une personne si humble et très facile à côtoyer. Il fait partie de ces gars qui adorent jouer et être sur la patinoire avec les gars.

Les Penguins ont publié un communiqué dimanche matin, heure du Royaume-Uni, dans lequel ils ont déclaré qu’ils rejoignaient « le monde du hockey tout entier en deuil ».

Ils ont ajouté : « Adam fera toujours partie de la famille des Penguins. C’était notre honneur de le voir réaliser son rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey.

L’EIHL s’est dite « navrée » en écrivant : « Les pensées et les condoléances de toutes les personnes liées à l’EIHL vont à la famille, aux amis et aux coéquipiers d’Adam en cette période incroyablement triste. »

Les Steelers de Sheffield ont publié : “Tout le monde chez les Steelers présente ses condoléances au partenaire, à la famille et aux coéquipiers d’Adam Johnson”, tandis qu’un communiqué de l’Utilita Arena de Sheffield disait : “Nous sommes tous vraiment dévastés.”

Les hommages des États-Unis se sont également poursuivis dimanche.

La LNH a déclaré : « La famille de la Ligue nationale de hockey pleure le décès de l’ancien Penguin de Pittsburgh Adam Johnson. Nos prières et nos plus sincères condoléances vont à sa famille, à ses amis et à ses coéquipiers.

Hibbing, pour qui Johnson a joué au hockey au lycée, a écrit sur Instagram : « Nos pensées et nos prières vont à l’ancien bluejacket Adam Johnson. La communauté Hibbing adresse ses meilleurs vœux à sa famille et à ses amis. Repose en paix Adam.

L’Athlétisme Corey Pronman a contribué à cette histoire.

(Photo : Joe Sargent/NHLI via Getty Images)