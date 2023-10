L’ancien joueur de la LNH Adam Johnson est décédé après un « accident anormal » lors du match de son équipe anglaise samedi. Il avait 29 ans.

Les Panthers de Nottingham, qui jouent dans la Ligue élite de hockey sur glace d’Angleterre, ont annoncé dimanche que l’organisation avait “le cœur brisé par la nouvelle du décès d’Adam”.

Les officiels ont arrêté le match des Panthers samedi contre les Steelers de Sheffield après que Johnson ait été impliqué dans une collision sur la glace au cours de la deuxième période. Johnson a reçu des soins d’urgence sur la glace et les joueurs sont finalement retournés aux vestiaires après avoir été emmenés au Northern General Hospital de Sheffield.

Près de 8 000 supporters de l’Utilita Arena de Sheffield ont été priés de quitter le bâtiment en raison de ce que les Panthers ont annoncé comme une « urgence médicale majeure ».

Adam Johnson en était à sa première saison avec les Panthers de Nottingham de l’EIHL. Il a participé à 13 matchs avec les Penguins de 2018 à 2020. Jeanine Leech/Icône Sportswire

“Tout le monde au club, y compris les joueurs, le personnel, la direction et les propriétaires, a le cœur brisé à la nouvelle du décès d’Adam”, ont déclaré les Panthers dans un communiqué. “Nos pensées vont également aux supporters et au staff des deux clubs, en particulier à ceux qui ont assisté ou suivi le match, qui seront dévastés par la nouvelle d’aujourd’hui.

“Les Panthers aimeraient remercier tous ceux qui se sont précipités pour soutenir Adam hier soir dans les circonstances les plus éprouvantes.

“Adam, notre numéro 47, était non seulement un joueur de hockey sur glace exceptionnel, mais aussi un formidable coéquipier et une personne incroyable avec toute la vie devant lui. Il manquera beaucoup au Club et ne l’oubliera jamais.”

L’EIHL a annoncé que tous les matchs de dimanche étaient reportés.

“Les pensées et les condoléances de toutes les personnes liées à l’EIHL vont à la famille, aux amis et aux coéquipiers d’Adam en cette période incroyablement triste et difficile”, a déclaré la ligue.

Johnson a disputé 13 matchs avec les Penguins de Pittsburgh au cours de deux saisons de 2018 à 2020, marquant un but et enregistrant quatre passes décisives. Il a passé une partie de trois saisons avec la filiale des Penguins dans la AHL à Wilkes-Barre/Scranton et a également joué pour les filiales de la AHL des Kings de Los Angeles et des Flyers de Philadelphie.

“Les Penguins de Pittsburgh se joignent au monde du hockey tout entier pour pleurer la perte d’Adam Johnson, dont la vie a tragiquement pris fin beaucoup trop tôt”, ont déclaré les Penguins dans un communiqué. “Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis d’Adam, ainsi qu’à tous les coéquipiers et entraîneurs passés et présents d’Adam. Adam fera toujours partie de la famille des Penguins. C’était notre honneur de le voir réaliser son rêve de jouer dans l’équipe des Penguins. Ligue nationale de hockey.”

La LNH a également publié un communiqué disant : « Nos prières et nos plus sincères condoléances vont à sa famille, à ses amis et à ses coéquipiers. »

Johnson est né à Grand Rapids, Minnesota, et a joué à l’Université du Minnesota-Duluth. Il a commencé sa carrière à l’étranger en 2020 et en était à sa première saison avec les Panthers.