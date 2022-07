L’ancien joueur de Chelsea explique pourquoi Romelu Lukaku a échoué en Premier League

Glen Johnson a expliqué pourquoi Romelu Lukaku n’a pas réussi à Chelsea la saison dernière.

Lukaku a fait son retour à Chelsea l’été dernier, faisant reculer les Blues de près de 100 millions de livres sterling.

Mais avec Chelsea qui vient de remporter un triomphe en Ligue des champions, un attaquant de renom semblait être la dernière chose dont ils avaient besoin pour vraiment concourir au sommet de la Premier League une fois de plus.

Et bien que Lukaku remplisse ces critères sur papier après une campagne très réussie et victorieuse avec l’Inter Milan, son 2021/22 a été un désastre complet.

Lukaku a été gêné par des problèmes de blessures et de forme physique, mais son interview bizarre plus tôt dans la campagne dans laquelle il a exprimé son amour pour l’Inter et a frappé Tuchel pour son utilisation de lui n’a vraiment pas aidé.

Au total, Lukaku n’a marqué que huit buts en championnat en 2021/22, dont un seul – contre Arsenal lors de la deuxième semaine de match – est venu contre une équipe des huit premières.

Maintenant, avec la fenêtre estivale ouverte, Lukaku semble se rapprocher d’un retour à l’Inter Milan.

Avant un retour potentiel à San Siro, Glen Johnson a expliqué pourquoi il pense que Lukaku n’a pas réussi dans l’élite anglaise, indiquant que la division est trop technique et trop rapide pour l’attaquant :

“C’était une mauvaise signature et je suis sûr qu’il l’admettrait lui-même”, a déclaré Johnson. “C’est un bon joueur, mais je crois juste que la Premier League est trop technique et trop rapide pour lui. Il ira probablement à l’Inter Milan et marquera 25 buts, mais c’est une ligue différente.

Glen Johnson à propos de Lukaku : “Ça a été une mauvaise signature et je suis sûr qu’il l’admettrait lui-même. C’est un bon joueur, mais je pense juste que la Premier League est trop technique et trop rapide pour lui. Il ira probablement à l’Inter Milan et marquera 25 buts, mais c’est une ligue différente. — Vince™ (@Blue_Footy) 28 juin 2022

