L’ancien joueur d’Ange Postecoglou n’est pas allé aux toilettes lors d’un vol de 16 heures par peur de déranger le patron « effrayant »

Un international australien a rappelé la fois où il s’est assis à côté d’Ange Postecoglou sur un vol long-courrier, le décrivant comme les 16 pires heures de sa vie.

talkSPORT comprend que le patron du Celtic Postecoglou a déclaré aux champions écossais qu’il souhaitait rejoindre Tottenham, et le club de Premier League est sur le point d’annoncer sa nomination avec des conditions personnelles déjà convenues.

3 Postecoglou a semblé rendre le vol inconfortable pour Ryan McGowan Crédit : Getty

3 L’arrière central a maintenant parlé de l’expérience gênante Crédit : Getty

Le joueur de 57 ans a déjà une expérience de manager au niveau international avec l’équipe nationale australienne, les guidant jusqu’à la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Le défenseur de St. Johnstone, Ryan McGowan, faisait partie de cette équipe et a travaillé sous Postecoglou pendant son séjour de quatre ans.

Bien que l’international australien à 22 reprises apprécie le sens tactique de son ancien patron, McGowan admet avoir été très intimidé lorsqu’il a découvert qu’il était assis à côté de Postecoglou.

S’adressant au Bbc sur leur podcast Sacked in the Morning en décembre, il a déclaré: « J’avais fait un peu de bêtise avec certains des garçons seniors auparavant, ce que je regrette maintenant sérieusement.

« J’étais à Hearts avec mes 100 livres par semaine et j’avais l’habitude de mettre tous mes cafés dans les chambres des garçons seniors parce qu’ils pouvaient évidemment se le permettre.

« Mais je ne savais pas qu’ils pouvaient choisir les sièges quand nous volions de Sydney à Dubaï.

« Ce furent les pires 16 heures de ma vie.

« J’ai eu mon billet et c’était 1A, classe affaires à l’avant. Je monte dans le vol, tout est prêt et la prochaine chose qu’Ange arrive et il est assis juste à côté de moi. »

McGowan avait également trop peur de perturber son patron malgré le besoin d’aller aux toilettes, admettant: « Je l’ai tenu pendant tout le trajet. Il était hors de question que je le réveille.

« Certains des garçons commandaient du vin. J’étais comme, ‘juste de l’eau, merci’. Quand nous sommes arrivés, il s’est levé et est parti. »

L’expérience du joueur de 33 ans sous Postecoglou en tant que manager pourrait donner aux fans des Spurs l’espoir que leur prochain rendez-vous sera réussi.

« C’est le meilleur entraîneur avec qui j’ai travaillé », a déclaré McGowan. « Il est si distant et si effrayant, vous êtes pétrifié de lui – je le suis toujours. Il aurait certaines règles qui n’étaient tout simplement pas négociables.

« En tant que joueur moyen, j’ai aimé ça. Il vous a juste dit quoi faire et vous avez essayé de le faire du mieux que vous pouviez. Il était très bon pour ça.

3 Postecoglou arrivera aux Spurs en champion Crédit : Getty

« Il y a certains managers qui disent ‘va t’exprimer’. Je ne peux pas du tout m’exprimer. Dites-moi simplement quoi faire et j’essaierai de le faire ! »

Postecoglou sera la quatrième nomination permanente des Spurs depuis qu’ils ont limogé le favori des fans Mauricio Pochettino, qui est maintenant à Chelsea.

Il remplacera Antonio Conte dans le nord de Londres, le club se dirigeant vers l’été après une campagne décevante au cours de laquelle il a terminé huitième de la Premier League.