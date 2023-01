L’ancien jockey Danny Brock fait face à une longue interdiction de course pour complot de pari

Danny Brock, un jockey sur le plat de 2009 à 2021, fera face à une interdiction importante du sport après que le comité disciplinaire indépendant de la British Horseracing Authority a décidé mardi qu’il avait délibérément arrêté trois chevaux dans le cadre d’un complot visant à tirer profit des paris sur leur les courses.

L’affaire de la BHA contre Brock et cinq autres personnes, dont Sean McBride, le fils et assistant de l’entraîneur de Newmarket Philip “Charlie” McBride, concernait trois courses sur des pistes toutes saisons entre décembre 2018 et mars 2019.

Dans deux des courses, Brock a été battu à bord de Mochalov après qu’une série de paris laïcs à quatre chiffres ont été placés contre le cheval sur l’échange Betfair, tandis que dans l’autre, une course à deux chevaux à Southwell le 7 mars 2019, Brock a été battu sur Samovar après un soutien important à son seul adversaire, Tricky Dicky.

Brock a mis du temps à retirer une cagoule de Samovar lorsque les stalles se sont ouvertes et que le cheval a ensuite viré brusquement à gauche pendant plusieurs foulées, à ce moment-là, le panel a décidé, “il était à une douzaine de longueurs ou plus à la dérive et la course était perdue”. Sa déclaration a ajouté: “M. Brock n’a fait aucun effort sérieux par la suite jusqu’à donner à Samovar une légère poussée à un mètre de chez lui.”

Le panel a découvert qu’Eugene Maloney, une connaissance de McBride, avait déposé 6 000 £ auprès de Betfair le matin de la course de Samovar, son plus gros dépôt jamais réalisé, et avait tout misé sur Tricky Dicky. Andrew Perring, une connaissance de Brock et Maloney, a misé 2 248 £ sur le même cheval, tandis que Luke Howells, qui a également été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles anti-corruption, a placé un pari de 2 200 £ et McBride a déposé 7 200 £ – à “une époque où sa mise arrière moyenne était de 209 £” – et a misé presque tout contre Samovar.

Exceptionnellement, le panel chargé de l’affaire a également examiné un certain nombre d’autres courses dans lesquelles Brock participait, comme preuve corroborante concernant les habitudes de paris des personnes soupçonnées de tirer profit de ses activités.

Celles-ci comprenaient une course à Chelmsford City le 19 septembre 2019 dans laquelle Brock était à bord de la pouliche Resurrected, après avoir été soutenue par de longues cotes pour commencer à 10-1. Il a ensuite été découvert que Brock avait utilisé un fouet “modifié” dans la course, avec un élastique enroulé autour de sa pointe, et interdit pendant sept jours par la BHA après que Resurrected eut été blessé en conséquence.

“Il [Brock]”, a déclaré le panel dans ses conclusions,” a de la chance qu’aucun des détails sur la race qui a été examiné dans cette enquête n’ait été présenté au panel lors de cette course précédente.

Le panel a conclu que le cas de la BHA contre un sixième individu, Luke Olley, n’était pas prouvé, mais il reste exclu des courses “sans limite de temps” après avoir refusé de coopérer à l’enquête. La sanction pour Brock, McBride et les autres personnes trouvées en infraction sera décidée lors d’une nouvelle audience jeudi soir.

Pendant ce temps, Flightline, qui a terminé une carrière invaincue avec un succès record de huit ans et quart lors de la Breeders ‘Cup Classic à Keeneland en novembre, a été officiellement installé comme l’égal de Frankel en tant que meilleur interprète des dernières décennies. lors de la cérémonie annuelle du meilleur cheval de course du monde à Londres mardi.

Les handicappers internationaux ont donné à Flightline une note finale de 140, 4 livres de plus que Sea The Stars, qui est resté invaincu lors de six événements du groupe 1, dont le Derby et le Prix de l’Arc de Triomphe en 2009, et 6 livres au-dessus de deux artistes américains plus récents. Pharaon américain et Arrogate.

Little Big Bear d’Aidan O’Brien, quant à lui, était le poulain juvénile champion de 2022, malgré une conclusion précoce de sa campagne de deux ans en raison d’une blessure. Il est le 12 d’O’Briene poulain champion juvénile, et le premier à être engendré par No Nay Never, le gagnant du Prix Morny 2013.

Little Big Bear a remporté ses quatre derniers départs, y compris les Windsor Castle Stakes à Royal Ascot et les Group One Phoenix Stakes au Curragh, et a mené le classement juvénile avec une note de 124. Il avait 5 livres d’avance sur Blackbeard, qui a subi une carrière- mettant fin à la blessure en octobre, et Chaldean d’Andrew Balding, le vainqueur des Dewhurst Stakes.