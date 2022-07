L’ancien interprète afghan loué par un haut soldat ignore toujours son statut d’immigration

Samedi marquera un an depuis qu’Ottawa a créé un programme spécial pour prioriser les demandes d’immigration des Afghans qui ont travaillé avec les Forces armées canadiennes et le gouvernement canadien, ainsi que les membres de leur famille.

Un ancien interprète — dont le travail lui a valu une lettre d’appréciation de l’actuel chef d’état-major de la Défense du Canada, le général Wayne Eyre — attend presque aussi longtemps pour savoir s’il est admissible.

“Quelquefois [Eyre] mettait sa main sur mon épaule en disant : “Hé, sympa, tu as fait du très bon travail pour nous””, a déclaré l’interprète à CBC News depuis Islamabad, au Pakistan, où il vit maintenant.

CBC News cache son identité pour le protéger des talibans, qui ont émis un mandat d’arrêt contre lui.

Sa famille vit toujours en Afghanistan. Il a dit qu’il pensait initialement qu’ils seraient en sécurité tant qu’il les quittait et se cachait.

“Je regrette [doing that]”, a-t-il dit, ajoutant qu’il avait changé de cachette en Afghanistan environ 15 fois avant de finalement traverser la frontière avec le Pakistan en mai.

Sa lettre d’Eyre est datée du 6 août 2007, alors qu’Eyre était lieutenant-colonel en service à Kandahar. Dans ce document, Eyre a félicité l’interprète pour son service “rapide et courtois” et a déclaré que son travail de formation des autres garantissait que “des traducteurs hautement qualifiés pour les opérations et les fonctions de garnison” étaient prêts à être déployés.

L’interprète a inclus la lettre d’Eyre dans ses questions à Affaires mondiales Canada et à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Il a envoyé le premier de ces messages en août de l’année dernière.

“Tout ce que j’ai obtenu, c’est une réponse automatisée”, a-t-il déclaré.

CBC News a vu des copies de 12 notes que l’ancien interprète a ensuite envoyées au gouvernement, dont aucune n’a reçu de réponse détaillée.

Et les talibans continuent de le chasser, a-t-il dit.

“Les talibans sont venus chez moi. Ils ont fouillé ma maison deux fois.”

L’opposition pousse à l’extension du programme

Dans une déclaration envoyée la semaine dernière à CBC News, le bureau du ministre de l’Immigration Sean Fraser a confirmé que les 18 000 places du programme de mesures spéciales d’immigration ont été pourvues grâce à environ 15 000 demandes et références transmises par Affaires mondiales Canada et le ministère de la Défense nationale.

Il n’est pas clair si les candidats qui n’ont reçu aucune réponse à leurs questions comptent parmi ces 18 000 ou ont été exclus.

“Qu’est-il arrivé à tous ces gens qui ont envoyé leur e-mail ? Vont-ils être laissés pour compte ?” a déclaré la porte-parole du NPD en matière d’immigration, Jenny Kwan.

“Alors que l’horloge continue de tourner, la vie des gens est en danger, chaque minute, chaque seconde de la journée.”

Le porte-parole conservateur en matière d’immigration, Jasraj Singh Hallan, a déclaré que l’extension du programme spécial d’immigration est la “bonne chose à faire”. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Elle a de nouveau appelé le gouvernement à étendre le programme pour permettre à davantage d’Afghans d’entrer dans le pays.

Le porte-parole conservateur en matière d’immigration, Jasraj Singh Hallan, a fait écho à cet argument lors d’une conférence de presse jeudi.

“Le Canada doit mettre ses alliés en sécurité parce que c’est la bonne chose à faire”, a déclaré Hallan.

Le Premier ministre Justin Trudeau et le ministre de l’Immigration Sean Fraser ont tous deux éludé la question lorsqu’on leur a demandé de prolonger le programme jeudi.

REGARDER: Trudeau est interrogé sur la fermeture du programme spécial d’immigration afghane

Trudeau répond aux questions sur la fermeture du programme spécial d’immigration afghane d’Ottawa Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que son gouvernement restait déterminé à réinstaller les réfugiés afghans, mais a ajouté que la situation sur le terrain était compliquée en ce moment.

Trudeau a souligné que des centaines de milliers de personnes veulent quitter l’Afghanistan.

“Nous allons devoir trouver comment intensifier et soutenir les personnes qui restent en Afghanistan avec un soutien humanitaire, avec des investissements avec la communauté mondiale”, a-t-il déclaré.

“A chaque étape du chemin, les défis en Afghanistan sont beaucoup plus grands que dans d’autres situations où nous avons été impliqués dans la réinstallation”, a déclaré Fraser, citant la nature peu coopérative du gouvernement taliban, qui a été répertorié comme une entité terroriste par Canada et de nombreux autres pays occidentaux.

CBC News a demandé une entrevue avec le général Eyre au sujet de l’interprète. Son bureau a déclaré qu’il n’était pas disponible mais a offert une déclaration écrite.

Le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, s’entretient avec le premier ministre Justin Trudeau avant une cérémonie au cimetière militaire national à Ottawa le 13 mai 2022. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

“Il y avait de nombreux interprètes et autres membres du personnel local (par centaines) employés par ou associés aux unités multinationales que le général Eyre commandait lors de ses deux tournées en Afghanistan”, indique le communiqué, ajoutant qu’il a signé de nombreux certificats et lettres basés sur le recommandations des superviseurs canadiens ou de la coalition.

La déclaration indique que le général Eyre « compatit au sort de tous les Afghans et n’est malheureusement pas en mesure de commenter ou d’intervenir sur un cas individuel », compte tenu de ses obligations légales et éthiques en vertu de la loi sur les conflits d’intérêts en tant que chef d’état-major de la défense. .

Jusqu’à présent, environ 7 205 Afghans sont arrivés au Canada dans le cadre de la mesure spéciale d’immigration.

Le gouvernement s’est fixé comme objectif de faire venir 40 000 Afghans au Canada. Il a réinstallé 16 645 Afghans à ce jour.