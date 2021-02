L’ancien international mexicain Enriquez bénit les voleurs qui ont volé la médaille d’or olympique de 2012

Le Mexicain Jorge Enriquez célèbre sa médaille d’or olympique à Londres en 2012. Tim Clayton / Corbis via Getty Images

Le milieu de terrain mexicain Jorge « Chaton » Enriquez a béni les voleurs qui ont volé « rien que des choses » à sa maison, y compris sa médaille d’or olympique de 2012.

L’ancien international mexicain, dans les livres du Venado FC, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il avait été victime d’un vol jeudi.

«Triste matin, après être sorti avec ma famille pendant une heure et être rentré à la maison pour se rendre compte que votre maison est bouleversée», a-t-il écrit.

« Et des choses qui ont une valeur monétaire et beaucoup plus de valeur sentimentale, ont été volées; c’est quelque chose de douloureux. Aujourd’hui, je remercie Dieu que ma famille soit bonne. »

Enriquez, 30 ans, était l’un des principaux joueurs de l’équipe qui a remporté pour le Mexique sa première médaille d’or olympique en football masculin aux Jeux de Londres 2012.

L’ancienne star de Chivas a disputé les 90 minutes de la victoire 2-1 du Mexique contre le Brésil en finale à Wembley.

« Parmi ces choses [stolen], une médaille d’or olympique que certains collectionneurs achèteront sûrement et exposeront dans un cabinet « , il ajouta. «Mais je sais que la valeur n’est pas dans la médaille, mais dans les souvenirs vécus!

« Je bénis ces gens qui sont entrés dans ma maison et n’ont volé que des choses! …. Seulement des choses matérielles … mais ils ne peuvent jamais m’enlever ma foi qu’il y a des gens qui sont intéressés à servir les autres! »

Enriquez a un tatouage sur son bras droit du symbole à cinq anneaux des Jeux Olympiques et de la date à laquelle ils ont été couronnés champions.