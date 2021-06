Le Championnat d’Europe après un an de retard est sur le point de démarrer. L’Italie et la Turquie ouvriront le bal de la 16e édition du tournoi à Rome. le Euro 2020 va être spécial car pour la première fois dans l’histoire du tournoi, il se jouera sur tout le continent dans 11 villes plutôt que dans un ou deux pays hôtes. L’idée a été introduite par l’ancien UEFA chef Michel Platini il y a près d’une décennie. Il n’est plus aux commandes, mais son idée a été portée par son successeur Aleksnder Ceferin et à son grand soulagement, les gouvernements de tout le continent ont autorisé des foules limitées à l’intérieur du stade et avec des restrictions sanitaires strictes en place.

Le gouvernement italien a autorisé le Stadio Olimpico de Rome à être rempli à 25% de sa capacité, ce qui signifie que 16 000 supporters seront présents pour regarder l’Italie de Roberto Mancini affronter la Turquie lors du premier match du groupe A. La plupart des autres stades devraient remplir environ 25% de capacité, avec Munich le plus bas à 22% et d’autres pouvant aller jusqu’à 45%. La Hongrie permettra à la Puskas Arena d’être remplie de 68 000 fans, ce qui représente la pleine capacité.

Lorsqu’on lui a demandé à David James, ancien gardien de but de l’Angleterre, de Liverpool et de Manchester City, si c’était le bon moment pour organiser le tournoi sur tout le continent, il a déclaré d’après son expérience sa visite au Riverside Stadium de Middlesbrough, où l’Angleterre a affronté l’Autriche et la Roumanie, il espère un tournoi sûr.

« Je ne peux parler que d’un point de vue anglais ici parce que je ne suis pas allé à l’étranger. Je suis allé au match à Middlesbrough, il y a 8000 fans là-bas, l’un des prérequis est que vous fournissiez le certificat COVID négatif. De toute évidence, dans le stade, une distanciation sociale était respectée », a-t-il déclaré. News18.com.

Tous les protocoles de distanciation sociale étaient respectés par les fans dans et autour… à condition que les pays respectifs adhèrent aux protocoles de distanciation sociale et autres COVID, alors pourquoi pas ?

Pendant ce temps, la capitale de l’Angleterre, Londres, accueillera huit matches – dont deux demi-finales et la finale – le plus par ville, devrait avoir une capacité de 25% pour les phases de groupes, qui pourrait être augmentée pour les deux demi-finales et la finale.

« C’est une question de sécurité, oui, le football est une chose merveilleuse à regarder et à apprécier, mais en même temps, il s’agit de la sécurité des personnes qui vont regarder ou dans et autour de cette communauté et d’après ce que j’ai vu à Wembley, donc de loin, ces protocoles sont meilleurs que ce que le gouvernement a recommandé. »

«Avec la finale et la demi-finale ici, ce qui signifie que des équipes viendront de grands pays. Je suis allé à Wembley plusieurs fois maintenant dans des conditions COVID et encore une fois, les protocoles y étaient ridiculement bons. »

« Il a été difficile de remettre le football dans une position où il peut être joué, mais avec les bonnes procédures en place, espérons-le, nous pourrons assister à un tournoi merveilleux. Si je peux aller plus loin, j’espère en tant que fan anglais, nous pourrions être à Wembley en finale avec les Anglais

écharpe encourageant Jude Bellingham à marquer le but vainqueur. il ajouta.

Cependant, il y a des nouvelles inquiétantes pour les organisateurs, Saint-Pétersbourg, l’ancienne capitale impériale de la Russie, a connu une augmentation des cas de COVID-19 ces derniers jours. La deuxième ville de Russie a été sélectionnée pour accueillir sept matches dont un quart de finale.

